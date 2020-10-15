طرق منزلية بسيطة للتخلص من انتفاخ البطن خلال دقائق

الوكيل الاخباري - يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلة انتفاخ البطن التي تنتج من تراكم الغازات في الأمعاء لأسباب مختلفة، فإذا كنت من هؤلاء الاشخاص فإننا ننصحك باتباع بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على التخلص من هذه المشكلة المزعجة بسهولة وفي مدة قصيرة.

اضافة اعلان



فمن المفيد لحل مشكلة النفخة يمكنك أن تتناول كوباً من خلاصة نباتية تحتوي على البابونج أو الزعتر أو اليانسون. كذلك من الممكن أن تجرّب وصفات النعناع البري، الزنجبيل، والفيرفين.



ومن أفضل الطرق للتخلص من هذه المشكلة هو أن تتناول طعامك ببطء، أي أن تمضغه جيداً قبل بلعه، فهذا يسهّل عملية الهضم. لذا من الأفضل الجلوس على المائدة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة في كل مرة.



كما أيضا من الضروري اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة الغذائية الغنية بالألياف وشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً، ومن المهم ايضا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ويُنصح بالتخلي عن بعض العادات مثل مضغ العلكة باستمرار.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





