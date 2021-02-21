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الأحد، 21-02-2021 02:28 م

طريقة بسيطة للتخلص من التوتر في دقيقتين فقط

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الوكيل الاخباري - ليس من الغريب الشعور بالتوتر في عالم حافل بالتفاصيل والتناقضات وفي ظل الأعباء التي باتت تفرضها الحياة اليومية. لكن من المهم التخلص من هذا الشعور المزعج لأنه يمكن أن ينعكس بشكل سلبي على الصحة.

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ولهذا ابتكر أحد خبراء اليابان طريقة أطلق عليها اسم Jin Shin Jyutsu وهي تقوم على الضغط على بعض أصابع اليد وعلى راحتها.


ويقسم هؤلاء الأصابع بحسب المشاعر: الإبهام للهم والقلق، السبابة للخوف، الوسطى للاحباط، الخنصر للحزن والوحدة، البنصر للغضب والتوتر والثقة بالنفس.


ومن أجل التخلص من التوتر يجب التركيز على إصبع البنصر. وفي هذه الحالة يجب لف أصابع اليد الأخرى حوله مع الضغط عليه قليلاً حتى يتم الشعور بالنبض.

 

ويجب أن تستمر هذه العملية لمدة لا تقل عن دقيقتين. ومن الممكن تكرار العملية نفسها مع الأصابع الأخرى. فهذا يساعد بحسب اليابانيين على التخلص من المشاعر السلبية المزعجة.

كذلك ينصحون بالضغط على راحة اليد بواسطة الإبهام من أجل تهدئة الأفكار المزعجة، على أن يتم فعل هذا لمدة دقيقة واحدة.


وفي هذا السياق أشارت دراسة نشر نتائجها مركز National Center for Biotechnology Information الأميركي إلى أن تقنية الضغط التي مارستها الممرضات ساعدت على تحفيز التصرفات الإيجابية، الهدوء، الفعالية في العمل. كما أنها حدت من الغضب والانفعال لديهن.

 

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