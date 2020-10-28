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الأربعاء، 28-10-2020 10:47 ص

طريقة بسيطة للتخلص من انسداد الأنف في دقائق

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الوكيل الاخباري - مع تقلب الفصول يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من مشكلة الإنفلونزا مع ما يرافق هذا من أعراض مزعجة منها انسداد الأنف، فهذا يمنع التنفس بالطريقة الصحيحة ومن الممكن أن يسبب اضطرابات النوم.

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ومن أجل التخلص من هذه المشكلة يجب الاعتماد على الوصفات الطبية، ومن المفيد في موازاة ذلك تطبيق بعض الحيل المنزلية التي تساعد على تحقيق الهدف نفسه.


وفي هذا السياق ننصح باللجوء إلى عملية تدليك منطقة ما بين الحاجبين بواسطة اصبع السبابة بحركات دائرية لمدة دقيقة واحدة. فهذا يساهم في الحد من جفاف الانف ومن التهابات الجيوب الأنفية.


ومن المفيد أيضاً تدليك جانبي الأنف بهذه الطريقة: يتم القيام بحركات دائرية بواسطة السبابة والوسطى لمدة دقيقتين فهذا يساعد على فتح مجاري الأنف وعلى الحد من انسداده.

ومن الممكن أيضاً الاستفادة من حركة تدليك نقطة تقع بين أسفل الأنف ومنتصف الشفة العليا، ويجب فعل هذا لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق من أجل تفتيح الأنف والتنفس بسهولة أثناء الإصابة بالإنفلونزا.

 

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