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الأربعاء، 01-02-2023 11:33 ص

طريقة بسيطة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع

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الوكيل الإخباري- يعد الضغط المرتفع أو ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة يمكن أن تلحق الضرر بقلب المصاب بها، ويؤثر ارتفاع ضغط الدم على مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وإذا ترك الضغط المرتفع دون السيطرة عليه، فإنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويعتبر الدواء هو الخيار الرئيسي عند الرغبة في تنزيل الضغط المرتفع فورا.

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وفي حال تحسن الضغط المرتفع مع تعديلات نمط الحياة، فإنه يمكن سحب الأدوية تدريجياً. 

كم نسبة الضغط المرتفع؟
يحدث ارتفاع ضغط الدم بسبب ضيق الأوعية الدموية الصغيرة التي تسمى الشرايين. ونتيجة لذلك، يتعين على القلب أن يضخ بقوة أكبر للتغلب على المقاومة في الأوعية الدموية الضيقة، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل الأوعية.

والضغط المرتفع يبدأ من قيمة 140 أو أعلى للضغط الانقباضي أو 90 أو أعلى للانبساطي. وتعتبر قراءات ضغط الدم التي تزيد عن 180/120 مم زئبق مرتفعة بشكل خطير وتتطلب عناية طبية فورية.


كيف يمكن تنزيل الضغط المرتفع بسرعة؟

 على الرغم من أن الضغط المرتفع يعتبر مشكلة خطيرة تتطلب حلها دون تأخير، يعتبر الخبر السار أن هناك عدداً من طرق تخفيف الضغط المرتفع بشكل طبيعي أو بالأدوية. 

إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم دون أي مضاعفات، فإن أول شيء عليه فعله هو أن يهدأ ويستلقي. كما ينبغي عليه ترك المهمة المنخرط فيها جانباً، والبدء في التنفس بعمق وبطء، حيث تساعد تقنيات تخفيف التوتر في تنزيل الضغط المرتفع بسرعة إلى حد معين. 

أما إذا لم تساعد تقنيات التهدئة، فيتم الانتقال إلى خطوات تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي.

 

أما بالنسبة للضغط المرتفع الذي لا يمكن التحكم فيه من خلال اتباع نمط حياة صحي وسليم، واتباع نظام غذائي صحي فإنه ينبغي استشارة الطبيب على الفور وتناول الأدوية الخافضة لضغط الدم.



الطبي

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