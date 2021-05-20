الخميس 20-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دعوات للفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى

وزير التربية يكشف خطة ' سد الفاقد التعليمي' لطلبة المدارس

النائب الظهراوي لـ الوكيل : لا جديد حول طرد سفير الاحتلال من المملكة

وفاتان و224 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

صُلح عمَّان تستمع لشهادة ممرضتين في حادثة مستشفى السلط

شاهد ..اشتباكات عنيفة بين متضامنين مع فلسطين ويهود في نيويورك

حملة شعبية لنشر خارطة فلسطين ..الحق المشروع

الاحتلال يمدد اعتقال أردنيين اثنين تسللا عبر الحدود

دكتورة من اليرموك لـ الوكيل : تضامنتُ مع فلسطين بطريقتي

السفير السوري لدى لبنان :الاعتداء على الناخبين السوريين بلبنان مؤلم

الخميس، 20-05-2021 12:34 م

طريقة طبيعية تقضي على التوتر خلال ثوان

stress-1132x670


الوكيل الاخباري - كشف إنغو فروبوزه، الأستاذ في الجامعة الألمانية للرياضة في كولونيا، عن طريقة بسيطة وطبيعية يمكن من خلالها مكافحة نوبات التوتر وحالات التوتر المزمن خلال ثوان معدودة.

اضافة اعلان

ونقلت قناة "mtv" عن فروبوزه، قوله بأنه يمكن مكافحة التوتر من خلال مزيد من الانتباه لعملية التنفس، مشيرا إلى أن الحجاب الحاجز، وهو العضلة الرئيسة للتنفس، يعمل مع العضلات الواقعة بين الضلوع وعضلات الجهاز التنفسي الإضافية، بلا كلل، لكن لا ينتبه إليه كثيرون.

 

ولفت فروبوزه إلى أن التنفس الواعي يلعب دوراً مهماً في اليوغا وتمارين البيلاتيز والتأمل، حيث أن الخلايا العصبية المسؤولة عن التنفس متصلة بشكل وثيق بمناطق المخ المسؤولة عن مستويات الشد العصبي لدى الإنسان.

ونصح فروبوزه عند الوقوع في موقف متوتر، بملاحظة كيف يصبح تنفسك أسرع، حيث يؤثر الشد العصبي على التنفس، وعندما ينتبه المرء ذلك، يمكن تغيير الوضع، كما ينصح بالتنفس البطيء أو العميق، وبهذه التقنية يؤمر الجهاز العصبي بالاسترخاء، وفق فروبوزه.


يمكن ذلك عن طريق أخذ شهيق ببطء وعمق بالأنف على مدار 4 ثوان، حتى تشعر أن الهواء ملأ الرئتين بالكامل، وأنه يتحرك إلى البطن. إحبس النفس لـ 4 ثوان أخرى ببطء.


ازفر من الفم، ببطء وعلى مدار أربع ثوان أخرى، ليخرج الهواء بالكامل من الرئتين والبطن. كن واعياً بالهواء الذي يخرج من الرئتين. إحبس انفاسك لأربع ثوان أخرى ببطء قبل تكرار العملية.


ويقول فروبوزه، وهو ينصح بممارسة تقنية التنفس من وقت لآخر: "ستجد أنك تكتسب السيطرة أفضل على المواقف المسببة للتوتر، وستصبح منتجاً بشكل أكبر أيضاً، ومثل أي جهاز عضلي، يعمل التنفس بشكل أكثر كفاءة عند تدريبه بانتظام".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ldhk-lhr

تحذير من مخاطر تجلط الدم في الطقس الحار!

7715816-1725185205

10 فوائد صحية مذهلة للفلفل الأسود

Laser-Toenail-Fungus-Treatment-Calgary

لهذا السبب تنغرس الأظافر في الجلد وهذا هو الحل!

حساسية

نصائح هامة لجعل حساسية حبوب اللقاح أقل تأثيرا !

رائحة-الفم

دراسة.. رائحة النَفَس تكشف الأمراض.. حتى الخطِرة منها

emarat-news_2021-05-07_17-51-40_453950

اليك ما يحدث في جسمك عند تناولك الزبادي كل يوم في الصباح

أخبار متعلقة
How-to-workout-at-home-the-new-wave-of-fitness-scaled

تحذير.. بساط التمارين الرياضية قد يُلحق الضرر بصحتك

7335851-641086369

فوائد مذهلة لتدليك فروة الرأس باستمرار!.. إليك الطريقة

EarlierPitaLandscape

علامات تستدعي التوقف عن تناول الخبز فورا

variety-food-buffet

أيهما أكثر ضررا.. الدهون أم السكر!

121-150656-much-yawning-reveals-serious-illnesses_700x400

طبيبة روسية تحدد متى يكون التثاؤب خطيرا

db29b7ddbafc00e18215482c024a20a1

دراسة.. يمكنك تناول المعكرونة وخسارة الوزن