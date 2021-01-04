الإثنين 04-01-2021
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الإثنين، 04-01-2021 03:57 م

طريقة غير متوقعة للتخلص من الصداع بسرعة

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الوكيل الاخباري - يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلة الصداع أو ألم الرأس يومياً. وهو ما يرتبط بأسباب مختلفة. وعادة ما يتم تناول الأدوية التي تساعد على تسكين الألم. أما ما لا يعرفه الكثيرون فهو أنه يمكن التوصل إلى النتيجة نفسها باستخدام مكعب ثلج، ولهذا يجب القيام بالخطوات التالية:

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- التمدّد على البطن من دون الشعور بالانزعاج.
- وضع مكعب الثلج على النقطة التي تقع في منتصف الرقبة أسفل جذور الشعر مباشرة.
- يجب الانتظار من 15 إلى 20 دقيقة مع الاسترخاء.. وهكذا يمكن أن يزول الألم.

ومن المفيد جداً تكرار العملية نفسها مرتين يومياً. لكن الأفضل دائماً استشارة الاختصاصيين قبل تطبيق أي علاج منزلي لتجنّب المعاناة من أي أعراض جانبية.
كما قد يمكن الاستفادة من هذه الطريقة للتخلّص من أعراض الدورة الشهرية المزعجة وتحسين نوعية النوم وعملية الهضم والحدّ من التوتر.

 

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