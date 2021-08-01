طريقة قيادتك للسيارة قد تشير إلى أعراض مبكرة لمرض خطير

الوكيل الاخباري - كشفت دراسة حديثة عن علامات مبكرة تظهر في قيادة الأشخاص للسيارة تشير إلى إصابتهم بمرض ألزهايمر، الذي يعد السبب الأكثر شيوعا للخرف.

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وفقا للدراسة التي أجرتها جامعة واشنطن في سانت لويس، في حين أنه من الطبيعي أن تتغير قيادة كل شخص مع تقدمه في السن، يمكن أن تشير بعض الاختلافات الطفيفة إلى أعراض مبكرة للزهايمر، بحسب موقع "إكسبريس".



سعت التجربة التي قادتها كاثرين رو وغانيش بابولال، بتمويل من المعهد الوطني للشيخوخة (NIA)، إلى معرفة ما إذا كان يمكن اكتشاف هذه الاختلافات في القيادة باستخدام أجهزة تتبع المواقع المستندة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).



وافقت مجموعة من الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة على مراقبة قيادتهم عن كثب لمدة عام واحد.



سعت الدراسة، إلى معرفة ما إذا كانت دراسة عادات القيادة لهذه المجموعة وحدها يمكن أن تكشف عن بداية المرض دون الحاجة إلى إجراءات طبية باهظة الثمن.



ومن بين 139 شخصا شاركوا في الدراسة، أظهرت الفحوصات الطبية بالفعل أن حوالي نصفهم يعانون من مرض ألزهايمر المبكر جدا أو "قبل الإكلينيكي".



وأظهر تحليل قيادتهم اختلافات يمكن اكتشافها بينهم وبين الآخرين الذين شاركوا في الدراسة.



ووجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر قبل السريري يميلون إلى القيادة ببطء، وإجراء تغييرات مفاجئة، والسفر أقل في الليل، وتسجيل عدد أميال أقل بشكل عام.



كما زاروا مجموعة متنوعة أقل من الوجهات أثناء القيادة، والتزموا بمسارات أكثر تقييدا قليلا.



وبشكل عام، تشمل أعراض ألزهايمر المبكر، نسيان المحادثات أو الأحداث الأخيرة، نسيان أسماء الأماكن والأشياء، الصعوبة في التفكير في الكلمة الصحيحة، وطرح الأسئلة بشكل متكرر، والصعوبة في اتخاذ القرارات، والتردد في تجربة أشياء جديدة، وزيادة القلق أو الانفعال أو فترات الارتباك.



المصدر : سبوتنك