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الثلاثاء، 12-01-2021 11:20 ص

طريقة لتحسين المزاج السيئ في 5 دقائق فقط

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الوكيل الاخباري - ليس غريباً أن يتقلّب المزاج وأن ينتقل من الفرح إلى الانزعاج بين الحين والآخر. وهذا يعود إلى أسباب مختلفة منها الهرمونات والظروف المحيطة. ومن الممكن التخلص من هذا الشعور من طريق التدريب النفسي أولاً.

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كذلك يمكن الاعتماد على بعض الطرق، ومنها تدليك بعض نقاط الجسم. فهذا يمكن أن يساعد على تحسين المزاج في مدة لا تزيد على 5 دقائق. ومن المفيد في هذا السياق مثلاً تدليك النقطة التي تقع على بُعد سنتيمتر واحد من المنطقة الفاصلة بين قاعدتي السبابة والإبهام في اليد. فهذه الطريقة تساعد على الحد من الشعور بالقلق ومن أوجاع الرأس التي يمكن أن تنجم عن هذا.


كما قد ينتج المزاج السيئ من الشعور بالجوع. وللتخلص منه من المهم تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على البروتين النباتي. وفي هذه الحالة ننصح مثلاً بتناول كوب من حليب اللوز. كما من المفيد تناول المأكولات التي تحتوي على المغنيزيوم من أجل تسكين الشعور بالجوع وتحسين الصحة النفسية في الوقت نفسه.

 

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