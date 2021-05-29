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السبت، 29-05-2021 09:24 ص

طريقة لكشف الإصابة بالسرطان من الأظافر

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الوكيل الإخباري- توجد أعراض عديدة تشير إلى الإصابة بالسرطان. ولكن كيف نحدد الإصابة بسرطان الرئة استنادا إلى حالة الأظافر؟

يشير موقع Focus.de ، استنادا إلى الأطباء، انه من علامات الميل للإصابة بالسرطان: السعال المستمر ، الشعور بضيق في الصدر، دم في البراز أو البول، انتفاخ العقد اللمفاوية، فقدان الوزن وآلام مستمرة. ويلاحظ أن نقص الأكسجين المزمن قد تكوّن بسبب سرطان الشعب الهوائية.

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ويمكن تشخيص الإصابة بسرطان الرئة استنادا إلى سماكة الأظافر أو هشاشتها ، حيث يشير تضخم الأظافر، إلى وجود إصابة بالسرطان في الجسم، كما قد تظهر تحت الأظافر بقع داكنة تشبه الكدمات. هذه البقع تشير إلى سرطان الجلد.


وينصح الأطباء، بضرورة استشارة الطبيب الأخصائي في حال اكتشاف مثل هذه العلامات بأسرع وقت.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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