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الثلاثاء، 13-10-2020 11:52 ص

طريقة للاستيقاظ بسهولة دون منبه

أفضل_طريقة_للاستيقاظ_مبكراً


الوكيل الاخباري - يمكنك الاستيقاظ دون إزعاج من صوت المنبه كل صباح، من خلال تعليم الجسم للاستيقاظ دون رنين آليات إضافية فوق الأذن. في ظل هذه الظروف، سيتحسن نظام النوم الذي تعتمد عليه الصحة والمزاج، حسب مادة موقع "ريدوس".

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بادئ ذي بدء، يوصى بحساب معدل نومك. عادة، يحتاج الشخص البالغ من ست إلى تسع ساعات في اليوم. لمعرفة هذه القاعدة على وجه التحديد لنفسك، يجب أن تنام لعدد مختلف من الساعات وتدون مشاعرك في الصباح وأثناء النهار: ما إذا كان الشخص يشعر بالبهجة، أو النعاس، وهل هناك دوخة، وما إلى ذلك. اذهب إلى الفراش واستيقظ في الوقت المحدد.


بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تذهب إلى الفراش وتستيقظ في نفس الوقت. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 7:00، وكان معدل النوم ثماني ساعات، فأنت بحاجة إلى النوم في موعد لا يتجاوز الساعة 23:00. يجب اتباع هذا الجدول الزمني حتى في عطلات نهاية الأسبوع، وفي هذه الحالة سوف تصبح عادة.


من الأفضل القيام فور الاستيقاظ، ولكن لا تقفز فجأة من السرير. أولاً، من الأفضل أن تتمدد، وتمدد أطرافك، وتنهض ببطء وتجلس، وتقوم ببطء.


أيضًا، إذا كنت تريد معرفة كيفية الاستيقاظ دون منبه، فلا يجب أن تذهب إلى الفراش أثناء النهار. هذا يرجع إلى حقيقة أن النوم أثناء النهار يمكن أن يعطل النظام بسرعة، الأمر الذي سيتعين إعادة تأسيسه.


من المهم أيضًا أن تفكر أنك تريد الاستيقاظ مبكرًا في المساء: أعط لنفسك تعليمات واضحة وصارمة للاستيقاظ في الصباح في الوقت اللازم.

 

سبوتنيك

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