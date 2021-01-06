طريقة للتحقق من صحة الرئتين في المنزل

الوكيل الاخباري - تعد الرئتان العضو الذي يؤثر عليه النوع الجديد من فيروس كورونا أكثر من غيره، إذ يقوم الأطباء بفصحها قبل كل شئ في حال الاشتباه في الإصابة بالفيروس.

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يعد فحص الرئتين ضروريا، لكن ليس لدى جميع المرضى دائمًا إمكانية إجراء فحص بالأشعة المقطعية للرئتين.



موقع "ميديك فوروم" الطبي، يشرح طريقة لفحص الرئتين في المنزل دون الذهاب إلى الطبيب.

طرق منزلية لفحص الرئتين



في البداية، يمكننا التحقق من حجم الرئتين. بالنسبة للرجال، يجب أن يكون حجمها بين 3- 3.5 لتر، وللنساء 2.5 -3. من السهل التحقق من هذا المؤشر في المنزل.



الاختبار الأول هو أخذ بالون ونفخه قبل التجربة - وهذا سيجعل المادة أكثر مرونة، ثم نفخ البالون بزفير واحد. من الناحية المثالية، يجب ألا يقل قطر الشكل عن 15 سم. إذا كان المؤشر أقل، فمن المحتمل أن تكون هناك مشاكل في الرئتين، وقد لا يكون هذا دائمًا بسبب فيروس كورونا.



يمكنك أيضًا القيام بطريقة أخرى واحتضان رقبتك بيديك. هل تمكنت من القيام بذلك دون أي مشاكل؟ هذا يعني أن كل شيء على الأرجح جيد. لكن عندما لا يكون طول الأصابع كافياً، فيمكننا التحدث عن السمنة، ويؤثر هذا المرض على عمل الرئتين والأنظمة الأخرى.



يعتقد البعض أنه لا توجد علاقة بين السمنة وأمراض الرئة، لكن الأمر ليس كذلك، فبسبب الوزن الزائد، يتم ضغط الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى حبس النفس في حالة النوم.



طريقة أخرى هي تجميع أصابع السبابة معًا. سوف تنفصل الأصابع المتورمة وستلاحظ الأظافر على شكل "نظارات مراقبة". قد تشير هذه الحالة إلى وجود مرض الانسداد الرئوي.



قياس التأكسد النبضي



يمكن القيام بذلك في المنزل باستخدام جهاز الجيب الذي تضعه على إصبعك وتقوم بتشغيله، سيعرض الجهاز مؤشرين عند التشغيل - معدل ضربات القلب ومحتوى الأكسجين.



بالنسبة للشكل الأول، تعتبر 60-90 نبضة في الدقيقة هي القاعدة، ويجب أن يكون المؤشر الثاني في حدود 94-99٪. قد تشير الأرقام الأصغر إلى علم الأمراض. تشمل العلامات التحذيرية الأخرى ضيق التنفس والسعال والنعاس والتعب.

المصدر : سبوتنك







