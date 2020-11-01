الأحد 01-11-2020
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الأحد، 01-11-2020 03:47 م

طريقة للكشف عن الاصابة بالسرطان من العيون

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الوكيل الاخباري - أعلن البروفيسور جورج سانتيس من مستشفى لندن بريدج أن تدلي جفن العين قد يكون أحد علامات الإصابة بسرطان الرئة، يمكن أن يُعزى رد الفعل هذا إلى الأعراض العصبية لورم الرئة، حيث يتم ضغط الأعصاب في الجسم.

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وقال: "هذا يمكن أن يؤدي إلى تدلي الجفن أو تعرق أقل في الوجه".
وأشار إلى أن السعال المستمر ونفث الدم وصعوبة التنفس وألمه من بين الأعراض الأخرى لسرطان الرئة.


كما أوضح أن تدلي الجفون لا يشير بالضرورة إلى مرض خطير، حيث يمكن أن يحدث تدلي الجفن العلوي لعدة أسباب، بما في ذلك ارتداء العدسات لسنوات حيث أوصى الطبيب باستشارة أخصائي عند ظهور مثل هذه الأعراض.

 

شاشة نيوز

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