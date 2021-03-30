طريقة منزلية جديدة للتخلص من التوتر

الوكيل الاخباري - من الممكن التخلص من التوتر من طريق التفكير العقلاني بالأمور. كما من الممكن اللجوء إلى بعض الطرق السهلة والمبتكرة، ومنها طريقة 5-4-3-2-1 التي أشاعتها خبيرة علم النفس الأميركية إلين هندريكسن، والتي ساعدت الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والتوتر على التخلص من ذلك.

اضافة اعلان



وتقوم هذه الطريقة أولاً على إحياء الحواس الـ 5 من خلال التركيز على أشياء مجرّدة موجودة في المحيط. ولهذا يجب أولاً النظر إلى 5 أشياء، ثم التركيز على 4 أصوات يتم سماعها، ومن ثم على 3 روائح، وبعدها يجب لمس مادتين، وأخيراً تذوّق طعم واحد.



وتعني هذه الطريقة التفكير بالوقت الحاضر وبتفاصيله ونسيان الأمور التي تثير القلق والتي يتوقّع حدوثها، مما يساعد على التخلص من التوتر. ولهذا من المفيد تجربة هذه الطريقة كلّما دعت الحاجة. كما من المهم التفكير بالأزمات والمشاكل بطريقة عقلانية. وفي هذا السياق، يرى خبير علم النفس اللبناني إيلي غزال أن القلق يعني أن تسدّد قرضاً لم تحصل عليه، وأن هذا أمر خاطئ.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





