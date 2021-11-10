طريقة وحيدة تجنبك أمراض الكبد

الوكيل الإخباري - أمراض الكبد قد تكون من الأمراض الخطيرة. لذلك من الضروري الحفاظ على صحة الكبد باتباع توصيات الأطباء. وفي جديد الدراسات، تحذير من زيادة محيط الخصر. فماذا في التفاصيل؟

اضافة اعلان

التحكم في حجم البطن ليس بالتأكيد مجرد مسألة جمالية. فقد حذرت دراسة نشرت في مجلة Diabetologia من الروابط بين زيادة محيط الخصر وخطر تليف الكبد الخطير، خاصة في حالات مرض السكري .

لقد كان معروفاً أن الوزن الزائد حول الخصر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. وقد أظهرت الأبحاث التي أجراها فريق الدكتور تيفين فيدال تريكان من مستشفى لاريبويسيير في باريس؛ أن تراكم الدهون حول الخصر يمكن أن يزيد أيضاً من خطر الإصابة بتليف الكبد لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

الباحثون متيقظون بشكل خاص لتطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). يتميز هذا المرض، بتراكم الدهون في الكبد، ويمكن أن يتطور إلى تلف خطير في الكبد، وأحياناً يكون مميتاً. حوالي 15-20% من المصابين بداء السكري من النوع الثاني يعانون منه.

شمل العمل 684 مريضاً بالسكري من النوع الثاني، بمتوسط 61 عاماً، 59% ذكوراً، بمؤشر كتلة جسم يبلغ 28.7 ومحيط خصر 104 سم. فبدا أنّ 74.5% من المشاركين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

