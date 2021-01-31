طريقة يابانية مبتكرة لإنقاص الوزن !

الوكيل الاخباري - تنتشر في اليابان تقنية تطلق عليها تسمية رجيم التنفس الطويل. وقد ابتكرها الممثل الياباني ريوزوكي ميكي، علماً أنه لجأ إليها بنفسه وخسر من خلالها ما لا يقل عن 13 كيلوغراماً و12 سنتيمتراً من محيط خصره في 6 أسابيع فقط.

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كما تمكن من التخلص من ألم الظهر. وهو يشير إلى أن ممارسة تمرين التنفس الطويل يحتاج إلى مدة تتراوح بين دقيقتين و5 دقائق فقط. كما أن هذا يقضي بالقيام بهذه الخطوات.



- يتم شد عضلات الأرداف.

- توضع الساق اليمنى أما الساق اليسرى مع إسناد وزن الجسم على الساق اليمنى.

- يتم بعد هذا استنشاق الهواء بعمق بواسطة الأنف لمدة 3 ثوان.

- يجب حبس النفس لمدة 3 ثوان أخرى مع رفع الذراعين إلى أعلى الرأس.

- يجب أخيراً لفظ الهواء لمدة 7 ثوان مع خفض الذراعين وشد عضلات الجسم. ومن المهم ممارسة هذا التمرين يومياً لكن من الضروري أيضاً الحرص على اتباع نظام غذائي خال من الدهون والسكريات.

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