طعام يأكله الملايين قد يتسبب في الإصابة بالعمى

الوكيل الإخباري - كشف فريق من أطباء العيون في بريستول، أن هناك علاقة بين الوجبات السريعة وبين تعرض الأشخاص للإصابة بالعمى.



وأضاف أن أعراض مشاكل العين نادرة على عكس آلام الجسم الشائعة، ومن الصعب ملاحظة فقدان البصر بسبب تناول أطعمة معينة.

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وأكد الفريق أنه لتجنب الإصابة بالعمى وحتى لا تتضرر الرؤية، فإنه يجب التخلي عن تناول الوجبات السريعة.

وحسب نتائج تجربة أجراها الأطباء على شاب كان يشكو من ضعف في بصره، وتدهورت حالته تدريجياً إلى حد العمى، بعدما أكد أنه كان يأكل الوجبات السريعة لأكثر من عشر سنوات بانتظام.



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