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الإثنين، 16-05-2022 04:33 م

طفلك مصاب بالتهاب الجلد العصبي؟ نصائح لنوم هانيء

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للحساسية والأمراض الجلدية إن التهاب الجلد العصبي كثيراً ما يسلب النوم من أعين الأطفال المصابين به بسبب الحكة المزعجة، التي تعد أبرز أعراض هذا المرض الجلدي.


وأوضحت الجمعية أنه يمكن التخفيف من حدة هذه الحكة، ومن ثم مساعدة الطفل المصاب على التمتع بنوم هانيء ومريح من خلال مراعاة ألا تكون درجة حرارة غرفة النوم مرتفعة خلال فصل الصيف، وكذلك ألا تكون ملابس النوم وغطاء السرير دافئة، نظراً لأن التعرق يتسبب في تهيّج الجلد.


كما يمكن مواجهة نوبة الحكة المزعجة من خلال وضع كمادات باردة على موضع الحكة. وكي لا يصيب الطفل جلده بخدوش أثناء نوبة الحكة ينبغي قص أظافره، كما يمكن أن يرتدي الطفل قفازاً قطنياً.

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