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الثلاثاء، 28-06-2022 04:34 م

عادات أكل تجعلكِ تتقدمين في السن بشكل أسرع

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الوكيل الإخباري - الشيخوخة شيءٌ لا مفر منه في حياتنا، ولا توجد طرق مؤكدة لمنع الشيخوخة، لكن هناك بعض الأشياء التي قد تفعلينها، وتعمل على تسريع عملية الشيخوخة، سواء كنتِ تعرفين ذلك أم لا. 

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ولكن إذا كنتِ ممن يحاربن للحفاظ على مظهر شاب وصحي، فإليكِ عادات غذائية تتسبب في تقدمك بالسن بشكل أسرع، وفقًا لأخصائيي التغذية. 

لا تأكلين ما يكفي من البروتين 
عدم تناول ما يكفي من البروتين، يمكن أن يجعل الشخص يشيخ بشكل أسرع، حيث يساعد البروتين الغذائي في الحفاظ على كتلة الجسم النحيل. وعلى هذا النحو، فإن فقدان العضلات مع تقدمنا في العمر، المعروف أيضًا باسم "ساركوبينيا"، يساهم في الإصابات والأمراض المزمنة. 

 

تأكلين الكثير من السكر 
من المؤكد أن تناول الحلويات أمر شهي تمامًا، لكن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يلعب دورًا في شيخوخة الجسم بشكل أسرع. 
تناول نظام غذائي غني بالسكر، يمكن أن يجعلكِ تشيخين بشكل أسرع، كما يمكن أن يتسبب في "تلف الكولاجين"، الذي يمكن أن يزيد الخطوط الدقيقة والتجاعيد. 


لا تأكلين ما يكفي من الألياف 
الألياف مهمة للحفاظ على حركات الأمعاء منتظمة، وتعزيز الشبع، وعدم تناول كمية كافية "قد يزيد الشيخوخة"، حيث إنه يُعتقد أنها مرتبطة بانخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض، كما أن تناولها يرتبط بتحسينات في الالتهابات وصحة الأمعاء أيضًا، وقد ارتبطت هذه العوامل بطول العمر. 

 

لا تأكلين الخضار البرتقالي 
تحتوي البطاطا الحلوة والجزر والقرع الشتوي على بيتا كاروتين، وهو كاروتينويد يقدم بعض الفوائد الصحية الفريدة. 
وتتراكم الكاروتينات، مثل بيتا كاروتين، في طبقة الجلد الخارجية، وتعمل كحاجز وقائي للأشعة فوق البنفسجية، ويساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين على تحسين شيخوخة الجلد من خلال دعم مرونة الجلد وترطيبه، ما يقلل في النهاية ظهور التجاعيد والبقع العمرية. 

 

 

زهرة الخليج

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