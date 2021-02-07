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الأحد، 07-02-2021 01:18 م

عادات خاطئة يرتكبها البعض عند تناول الفاصولياء

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الوكيل الإخباري _ تعد الفاصولياء من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، خاصة في فصل الشتاء، نظرا لطعمها اللذيذ بالاضافة الى ما توفره من فوائد صحية عديدة، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض العادات الخاطئة التي يرتكبها البعض عند تناول الفاصولياء قد تؤدي إلى تغييرات بالنسب الدهنية يصعب السيطرة عليها، ويجعل الطريق إلى إنقاص الوزن غير فعال ، وابرز هذه الاخطاء :

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تناولها بمفردها
يعد الاعتماد على الفاصولياء كوجبة غنية بالبروتين أحد العادات الخاطئة التي قد ترتكبها، وذلك لأنها رغم احتوائها على كميات مرتفعة من البروتين النباتي إلا أنها تحتوي على الأحماض الأمينية الهامة للتخلص من السمنة بكميات محدودة، لذا من الضروري إضافة بروتين حيواني إلى وجبة غنية بالفاصوليا أو تناول نوع من البروتين الحيواني خلال اليوم.


تناولها مع اللحوم
يوصي خبراء التغذية، بالاعتدال وعدم الإفراط في تناول الفاصولياء مع اللحوم، وذلك حتى تتمتع بوجبة نباتية فقط غنية بالمعادن والفتيامينات وفي نفس الوقت قليلة السعرات الحرارية.


الفاصولياء المعلبة
صعوبة استواء الفاصولياء وحاجتها للنقع بالماء قبل يوم يجعل الكثير من الناس يميلون إلى الفاصوليا المعلبة، وهنا توصي الجمعية الأمريكية للقلب، بتجنب تناول الفاصولياء المعلبة، لأنها تحتوي على 70 % من مكوناتها من الصوديوم، وهي كمية تصل إلى 1000 ملغ من الصوديوم، كمية مرتفعة للغاية، تؤدي إلى احتباس الماء وزيادة الوزن.


صلصات وكريمات غنية بالسعرات الحرارية
يضيف بعض الأشخاص إلى الفاصولياء أنواع من الكريمة الحامضة والصلصات مرتفعة السعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية، ما يجعلها غير مناسبة إطلاقاً لحمية غذائية صحية قليلة السعرات الحرارية، حيث تحتوي كوب من الكريمة الحامضية على كمية عالية من السعرات الحرارية تتراوح من 90 إلى 100 سعر حراري.


المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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