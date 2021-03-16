الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 12:40 م

عادات شائعة أثناء تناول الطعام تضر بصحة الأسنان

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الوكيل الاخباري - يتبع بعض الأشخاص أحياناً عادات تؤدي إلى إلحاق الضرر بأسنانهم، ومنها تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر.

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والسبب أن السكر يتحول عند تفاعله مع بكتيريا الفم إلى حمض يهاجم اللثة والأسنان. وغالباً ما يحدث هذا عند تناول المشروبات الغازية أثناء الأكل.


وفي هذا الصدد، يرى الخبراء أن عملية الهضم تُضعف أحد أنواع البروتينات الحامية الموجودة في اللثة. وما إن تنتهي عملية تناول الطعام حتى يعيد اللعاب وضع جزيئات حامية على الأسنان. إلا أن تناول المشروبات الغازية يزيل المعادن عن صفحة المينا ويتركها من دون حماية. وهكذا فإنها تصبح عُرضة لهجمات البكتيريا الضارّة وللتلف السريع.

إذاً، من الأفضل الحرص على عدم تناول هذه المشروبات، وخصوصاً أثناء الأكل. كذلك من المفيد جداً التوقف عن التدخين وعن تناول المشروبات الباردة والساخنة في وقت واحد وعن استهلاك المشروبات التي تحتوي على الحوامض. وكما يعلم الجميع، من المهم تنظيف الأسنان مرتين يومياً، في الصباح والمساء.

 

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