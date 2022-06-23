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الخميس، 23-06-2022 01:09 م

عادات غذائية تحافظ على صحة الرجال في منتصف العمر

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الوكيل الإخباري - التقدم في العمر عند الرجال، قد يعرضهم للإصابة بمجموعة من الأمراض المزمنة التي تؤثر على صحة وأداء أجسامهم، خاصة مع اتباع نظام غذائي غير صحي، يعجل الإصابة بهذه الأمراض وتدهور الصحة.

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 لذلك، هناك بعض العادات الغذائية الصحية التي على الرجال اتباعها قبل بلوغ منتصف العمر، للحفاظ على الصحة العامة، تابع هذا التقرير للتعرف عليها.
 
 5 عادات غذائية للرجال


 1. الخضروات
 من أهم العادات الغذائية، التي يجب أن يحافظ عليها الجميع في نظامه الغذائي، وليس الرجال فقط، لأن تضمين الخضروات في النظام الغذائي اليومي، يساعد في تعزيز صحة الخلايا، ومنع تلف الحمض النووي. 
 ومن الخضروات الصحية التي ينبغي لك تناولها: السبانخ والبطاطا الحلوة الغنية بالبوتاسيوم التي تقلل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الخضروات الملونة، مثل الجزر والفلفل الحلو، لأنها غنية بفيتامين (سي)، الذي يقلل مخاطر تضخم البروستاتا. 

 

 2. الفاكهة
 لا تقل الفاكهة أهمية عن الخضروات في النظام الغذائي اليومي، نظراً لأنها مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الطبيعية ومضادات الأكسدة، فهي بالتالي تمد الجسم بكافة العناصر التي يحتاجها لمحاربة الالتهابات المسببة للأمراض، خاصة سرطان البروستاتا، الذي يصيب نسبة كبيرة من الرجال في منتصف العمر.

 

3. اللحوم الخالية من الدهون
تساعد البروتينات في تقوية الجهاز المناعي، ومنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا، فضلاً عن مد الجسم بفوائد الدهون الصحية التي تعزز إنتاج هرمون التستوستيرون.

 

 4. الماء
 يتشكل جسم الإنسان من حوالي 70-80% من الماء، ومع التقدم في السن، تقل هذه النسب في الجسم بشكل عام، ما يؤدي إلى انخفاض قدرة الأعضاء على أداء مهامها بشكل طبيعي، لذلك لابد من الحفاظ على تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم، ما يساعد في تحسين الهضم وتنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ على الأداء العام حتى مع التقدم في العمر.
 
 5. الابتعاد عن السكر المكرر
 يفضل الكثير من الرجال تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف، مثل الحلويات والفطائر والمعجنات، لكن يجب تجنب تناول هذه الأطعمة، لأنها تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة ما يضر مستويات ضغط الدم، ومن ثم يضر الكبد، ويزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون.


 

زهرة الخليج

 

 

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