السبت 24-07-2021
الوكيل الاخباري

الهواري : نتجه لعودة آمنة ومستمرة للتعليم الوجاهي

الاحتلال يعتقل شخصاً حاول التسلل من الأردن

مدير عام صندوق النقد الدولي: دعم الأردن مطلب ضروري لعدة أسباب

الحنيفات يكشف لـ الوكيل عن الحالة الصحية لموظف الزراعة الذي تعرض للاعتداء

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : مؤشرات إيجابية بإلغاء الحظر الجزئي وعودة الحياة إلى طبيعتها

الصحة: بدء تطعيم مَن تجاوز الـ 12 عاما دون موعد مسبق غداً

وزير الزراعة يتابع حالة موظف تعرض للاعتداء ومحاولة دهس من قبل خطرين

التربية تعقد اجتماعاً موسعاً حول تعويض الفاقد التعليمي

السديس: الذكاء الاصطناعي أنجح الحج هذا العام

بلدية الزرقاء تزيل 200 طن من مخلفات الأضاحي

السبت، 24-07-2021 11:39 ص

عادات غذائية تضعف جهاز المناعة

Zero-waste-kitchen_lead-960x480


الوكيل الاخباري - يعد الأداء السليم لجهاز المناعة أمرًا مهمًا للغاية، خاصة الآن بعد ظهور سلالات جديدة من الفيروسات بوتيرة تنذر بالخطر.

تعتمد مناعة الإنسان على العديد من العوامل، بما في ذلك ما يأكله بانتظام.

اضافة اعلان

 

في بعض الأحيان، لا تساعد عادات الناس الغذائية على الإطلاق في تقوية مناعتهم، بل على العكس من ذلك، تضعفها فقط.

 

يعدد موقع "ريدوس" الروسي بعض هذه العادات.

 


 

الكثير من الملح
قلة من الناس يمكنهم تناول الطعام دون ملح على الإطلاق، ولا بأس بذلك. لكن الصوديوم الزائد في الجسم بسبب الإفراط في تناول الأطعمة المالحة هو أمر سيء. يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل. بالإضافة إلى ذلك، عندما تفرز الكلى الملح الزائد، فإنها تقلل من قدرة الجسم على محاربة الالتهابات البكتيرية.

 


الاستهلاك المفرط للسكر
وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية The American Journal of Clinical Nutrition  أن السكر يتسبب في انخفاض قدرة الخلايا المناعية على محاربة البكتيريا. لذلك، لا تأكل الكثير من الحلويات.

 

إن تقليل السكر المضاف الزائد في نظامك الغذائي لا يحسن الصحة البدنية فحسب، بل يحسن الصحة العقلية أيضًا.

 



الكافيين الزائد
يمكن أن تكون القهوة والشاي مفيدين جدًا للجسم، ولكن باعتدال فقط. شرب عشرة أكواب من المشروبات المحتوية على الكافيين يوميًا يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويعزز الالتهاب.

 

وذلك لأن الكافيين يضعف نوعية النوم، وتؤثر قلة النوم بدورها سلبًا على عمل الجسم بأكمله. تجنب شرب الشاي والقهوة قبل النوم بأربع ساعات على الأقل.



نقص الألياف في النظام الغذائي
تدعم الألياف الهضم الجيد وتساعد على تغيير تركيبة البكتيريا المعوية التي تعتمد عليها مناعتنا بشكل كبير.

 

أفضل طريقة لزيادة كمية الألياف التي تتناولها هي تناول المزيد من  الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور.

 

ومع ذلك، يجب التقليل من تناول الأطعمة المصنعة مثل الأطعمة الجاهزة والنقانق ورقائق البطاطس والحلويات.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
أطعمه

أطعمة يجب تناولها نيئة للحصول على فوائدها الصحية

ضغط الدم

طرق خفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية

مفاصل

أطعمة تخفف آلام التهاب المفاصل

نقص-فيتامين-B12

نقص فيتامين ب 12.. أربعة أعراض في الفم تحذر من انخفاض شديد

هل_يمكن_أن_تتغير_فصيلة_الدم_للإنسان

هل يمكن أن تؤثر فصيلة دمك على ذاكرتك؟

397a1cbe-a5e5-4f7b-96cc-b0def3c89bd2

3 حيل تساعد في علاج انسداد الأنف المزعج!

أخبار متعلقة
turkish-coffee-

الكشف عن مخاطر كبيرة للافراط في شرب القهوة!