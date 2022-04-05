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الثلاثاء، 05-04-2022 11:58 ص

عادات غذائية مفيدة لمريضات القولون في شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - عادات غذائية مفيدة لمريضات القولون في شهر رمضان، قد تساهم في تقليل مشاكل المزعجة مع وظائف جهاز الهضمي خلال ساعات الإفطار.

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ففترة الصيام تقل فيها حركة الجهاز الهضمي تماما، وعند مفاجئته بكميات كبيرة من الطعام أو الماء وقت آذان المغرب، تحدث مشاكل في الهضم، انتفاخات، صعوبة في الإخراج والتقلصات المؤثرة على صحة جميع الفئات العمرية، خصوصا مريضات القولون اللاتي يعانون من الآلام الشديدة على مدار شهر رمضان.

أوضحت دكتورة خاطر، أن العادات الغذائية الرمضانية التي تتبعها معظم السيدات، قد تشكل خطورة كبيرة على جهاز الهضمي على المدى الطويل، أما بالنسبة عن مريضات القولون، فهن أكثر السيدات اللاتي يعانون من عادات الغذائية الخاطئة، إذ تظهر عليهم أعراض متفاوتة ولكنها تنحصر في " آلام البطن، ، انتفاخات، تزايد الغازات، وجود مخاط في البراز وتغيرات في عدد مرات التغوط"

 

لذا سنركز خلال السطور القادمة على تقديم أهم العادات الغذائية المفيدة لمريضات القولون في شهر رمضان، على النحو التالي:

 

التمر غذائك مع آذان المغرب
احرصي عزيزتي على تناول 3 حبات من التمر أو بلح مع آذان المغرب، كي يبدأ الجهاز الهضمي يستعد حركته الطبيعية ويستطيع العمل بكفاءة وهضم الطعام الذي سيدخل إيه فيما بعد، ولا مانع من تناول كوب متوسط الحجم من اللبن الرائب إذ يحوي البكتيريا النافعة التي تلطف القولون وتساعد على هضم الطعام، فهذه إحدى العادات الغذائية المفيدة لمريضات القولون في شهر رمضان.

 

قسمي وجبة الإفطار
ابدأي عزيزتي بتناول السلطة والشوربة بكميات معتدلة، لتنشيط الجهاز الهضمي، ويمكنك الاكتفاء بتناول 3 ملاعق من الخضروات المقدمة على المائدة الرمضانية، بينما يمكنك تناول الوجبة الثانية الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات المعقدة بعد ساعتين أو بعد صلاة التراويح.

 

أضيفي المشروبات الصحية المعالجة للقولون
لا  تستغني عزيزتي على تناول المشروبات الصحية المعالجة لآلام القولون، خصوصا " الماء النقي، الكراوية، الزنجبيل، الحلبة، اليانسون، الشاي الأخضر، النعناع"فجميعهم مشروبات صحية ستحد من آلام القولون خلال ساعات الإفطار، لذا اتبعي إحدى العادات الغذائية المفيدة لمريضات القولون في رمضان.

 

تجنبي تناول البقوليات على السحور
قللي عزيزتي من تناول الفول والحمص والبقويات المتنوعة، فجميعها من الأطعمة المزعجة والمتسببة في ظهور مشاكل القولون على مدار اليوم سواء قبل أو بعد الإفطار، بل اكتفي بتناول كميات قليلة مهروسة ومقشرة مع كوب من الزبادي لتسهيل الهضم بصفة عامة، فهذه إحدى العادات الغذائية المفيدة لمريضات القولون في شهر رمضان.

 

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