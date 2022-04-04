عادات غذائية مهمة في رمضان لمريض قرحة المعدة

الوكيل الإخباري - يحذّر الأطباء كل مَن يعاني قرحة المعدة من تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تشكل خطراً على الصحة، والذي قد يزداد خلال فترة الصوم، لذا يجب على المرضى التعامل بحذر واختيار الأطعمة المناسبة خلال شهر رمضان.



وينصح الأطباء مريض قرحة المعدة باتباع بعض العادات الغذائية المهمة خلال شهر رمضان، ويؤكدون أن الصيام فرصة جيدة جداً للمريض كي يحسّن من وضع معدته، بل من الممكن أن يكون فرصة أكبر للشفاء من داء القرحة، أما إذا تسبب المرض في إحداث خلل عضوي في المعدة ظهر على مدار ثلاثة أشهر متتالية، فمن الأفضل ألا يصوم المريض حتى يُشفى من هذا الخلل.



ويمكن مريض القرحة، الذي تمكّنه حالته من الصيام، أن يتناول وجبات خفيفة في الإفطار والسحور، لأن المعدة بعد صيام 16 ساعة تعجز عن هضم أي وجبات ثقيلة مثل الصائم العادي.



كما يُنصح مريض القرحة بتناول ما بين 2 إلى 3 ليترات من المياه بعد الإفطار يومياً، بالإضافة إلى تجنّب الأطعمة الدهنية والفواكه والخضروات التي تحتوي على الغازات، والابتعاد أيضاً عن السكريات والأطعمة الحارّة، لأنها تخلق مشاكل كثيرة مرتبطة بالمعدة.



ومن المهم الحرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل يومي عقب الإفطار لمدة لا تقلّ عن نصف ساعة.

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