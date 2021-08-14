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السبت، 14-08-2021 04:55 م

عادات يجب الابتعاد عنها إذا كنت تعمل في المكتب طوال اليوم

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الوكيل الاخباري - يسبب الجلوس على الكرسي (العمل في المكتب) لفترات طويلة مشاكل صحية، خاصة للأشخاص الذين يتبعون بعض العادات الغذائية السيئة.

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كشفت أخصائية التغذية شيريل موساتو في التقرير التالي عن عادات غذائية لا تتناسب مع هذا النوع من العمل.


الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية


يؤثر تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية مثل المعجنات والوجبات السريعة أثناء الجلوس لفترات طويلة على صحة الأمعاء، وذلك بسبب احتواء هذه الوجبات على كربوهيدرات ضارة ومكررة.


تخطي الوجبات


وفقا للأخصائية شيريل موساتو فإن استمرار العمل لفترات طويلة دون تناول الطعام يؤدي لتناول الطعام بشراهة في المساء وهذا يؤدي لزيادة الوزن، وبدلاً من ذلك يجب وضع مواقيت محددة لتناول الوجبات الغذائية والوجبات الخفيفة.


المشروبات الغازية


قالت موساتو إن تناول مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية المشبعة بمعدلات كبيرة من السكر من أجل زيادة النشاط أثناء العمل يؤدي لزيادة الوزن واضطرابات النوم والعديد من الأمراض المزمنة، لذلك من الأفضل وضع زجاجة مياه على مكتبك أو شاي الأعشاب كبدائل المشروبات الضارة السابقة.

الأكل أثناء الشعور بالتوتر


أكدت طبيبة التغذية راشيل بول عى ضرورة تناول الوجبات الخفيفة على مدار اليوم وتجنب تناول الطعام عند الشعور بالتوتر والإجهاد، لأن هذا يؤدي للإفراط في كميات الطعام، ومن الوجبات الخفيفة الموصى بتناولها تفاحة، ملعقتين من زبدة الفول السوداني، ربع أو ثلث كوب من المكسرات، قطعتين جبن مع بيضة مسلوقة.


العمل داخل المطبخ


يضع الكثير من الأشخاص الذين يعملون في المنزل مكاتبهم داخل المطبخ أو بجانبه وهذا يؤدي للذهاب المستمر والملح إليه وتناول الطعام، وهذا أمر غير صحي على الإطلاق، خصص لمكتبك مكان يبعد بمسافة كافية عن مطبخك.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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