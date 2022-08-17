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الأربعاء، 17-08-2022 12:19 م

عادات يومية بسيطة تضمن لك الاستيقاظ مبكرا

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الوكيل الإخباري - الاستيقاظ مبكراً يمنحك دائماً مزيداً من الوقت في اليوم، ويساعدكِ أيضاً في إدارة مهامكِ لأكثر إنتاجية، لكن ماذا إذا وجدتِ صعوبة في الاستيقاظ بالساعات الأولى من اليوم؟

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أهمية النوم السليم
عندما تستيقظين مبكراً، تحصلين تلقائياً على وقت لممارسة الرياضة، والقراءة، وإعداد وجبة فطور مغذية، وإعطاء الوقت لصحتكِ، باختصار ستحصلين على مزيد من الوقت لنفسك.

 

1 . تعيين وقت للانقطاع عن التكنولوجيا
هناك طريقة رائعة لمنع تشويش عقلكِ، والتخلص من كل الضوضاء، هي الانفصال عن التكنولوجيا، سواء كان ذلك في الساعة 8 مساءً أو 9 مساءً على الأكثر، حددي وقتاً لنفسكِ وبعد ذلك ينقطع الاتصال بهاتفكِ المحمول والكمبيوتر وجميع الأدوات تماماً، وسوف يساعدكِ على النوم والاستيقاظ مبكراً.


2 . تناول عشاء خفيف
يقال دائماً إنه يجب أن نتناول وجبة فطور ثقيلة وعشاء خفيفاً، لأن ذلك يساعدكِ على هضم وجبتكِ بشكل أسرع، ما يساعدكِ في الحصول على نوم جيد، وتقليل المشاكل، مثل: الحموضة أو عسر الهضم.


3 . ضعي روتيناً صباحياً قوياً
هذا هو أهم شيء تفعلينه إذا كنتِ تريدين حقاً الاستيقاظ مبكراً، ابتكار سبب قوي للاستيقاظ مبكراً، وإذا لم يكن لديكِ سبب قوي للاستيقاظ، فلن تكوني قادرة على ذلك، مهما حاولتِ بصعوبة، وإذا قمتِ بإنشاء روتين صباحي منظم ومُلهم، يمكن أن يصبح هذا في حد ذاته سبباً لك، فسيكون من الأسهل عليكِ الاستيقاظ كل صباح.

 

زهرة الخليج

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