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الجمعة، 26-08-2022 02:30 م

عادات يومية تدمر قلبك.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - صحة القلب والأوعية الدموية ترتبط بشكل كبير بنمط حياتك، لذا يجب تعديل نمط حياتك غير الصحي والابتعاد عن التدخين وقلة النوم وعادات أخرى تؤثر على صحة قلبك.

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في هذا التقرير نتعرف على 8 عادات يومية تدمر قلبك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

- قلة النوم


إن النوم لساعات أقل سوف يضر بصحتك ويسبب ضررًا لا رجعة فيه للقلب، حيث مع قلة النوم تزداد مخاطر التعرض للسمنة وارتفاع ضغط الدم، ما يؤثر على صحة القلب.

- الأطعمة غير المرغوب فيها


يؤدي تناول الأطعمة المصنعة إلى إتلاف قلبك عن طريق زيادة خطر الإصابة بالكوليسترول.

- الضغط العصبى والتوتر


إن عيش حياة مرهقة مليئة بالضغوط والتوتر سيقلل بالتأكيد من عمر قلبك.

- استهلاك التبغ


يعتبر التبغ مدمرا لصحتك ويخل بالوظيفة الطبيعية للأعضاء الرئيسية مثل القلب.

- تجاهل الصحة النفسية


في حين أنه قد يبدو أنه لا توجد علاقة بين الصحة العقلية وصحة القلب، إلا أنها في الواقع مرتبطة أكثر من ذلك، حيث يمكن أن تضمن الصحة العقلية الجيدة صحة قلب جيدة.

- زيادة الوزن


زيادة الوزن تؤثر بشكل كبير على صحتك بشكل عام وعلى صحة القلب بشكل خاص، لذا يجب اتخاذ خطوات جدية لفقدان وزنك الزائد.

- ارتفاع ضغط الدم


إذا كان ضغط دمك مرتفعًا، فتأكد من إبقائه تحت السيطرة، حيث يشكل ارتفاع ضغط الدم خطرًا أكبر على القلب.

- سوء صحة الأسنان


ترتبط صحة الفم أيضًا بصحة القلب، وتجاهل نظافة الفم الأساسية مثل التنظيف بالخيط أو الحصول على موعد مع طبيب الأسنان يؤثر على صحة القلب أيضًا.

 

اليوم السابع

 




 

 


 

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