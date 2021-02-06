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السبت، 06-02-2021 03:54 م

عادات يومية خاطئة تسبب الأرق

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الوكيل الإخباري _ يعاني الكثير من الاشخاص من الأرق ، وعادةً ما ينتج عن التعرّض لضغوطات نفسيّة أو أحداث صادمة، وهناك العديد من العادات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى المعاناة من الأرق، ابرزها :

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-التوتّر والضغط النفسي الناتج عن التعرّض لأحد الأحداث الصادمة في الحياة؛ مثل وفاة أحد المقربين، أو فقدان الوظيفة، أو المرض.


-السفر أو طبيعة العمل: إن تغيير المكان الذي ينجم عن السفر يسبب الأرق، كما أن بعض الأعمال الطويلة التي تتطلب استعمالاً كثيفاً للشاشات تسبب الأرق أيضاً.

-عادات النوم السيئة: إن استخدام السرير في غير أوقات النوم يسبب أرقاً حاداً وهو تصرف خاطئ، كما أن عدم انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ يفاقم المشكلة أيضاً.

 

-استخدام الأجهزة الإلكترونيّة وتناول الوجبات الدسمة قبل النوم.

 

-التغيرات الهرمونيّة: يصاحب مرحلة انقطاع الطمث حدوث العديد من التغيرات الهرمونيّة لدى المرأة؛ بما في ذلك انخفاض نسبة هرموني الإستروجين والبروجسترون ممّا يؤدي إلى حدوث عدد من التغيرات في نمط الحياة والنوم، حتى يتمّ التأقلم مع هذه التغيرات.


المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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