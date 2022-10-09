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الأحد، 09-10-2022 09:24 ص

عادة شائعة تؤدي للإصابة بالسرطان

أنواع_نادرة_من_مرض_السرطان


الوكيل الإخباري-أكد علماء جامعة جنوب كاليفورنيا، أن استهلاك بدائل السكر بصورة منتظمة، قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ويحذر أطباء الجامعة من أن النظام الغذائي المحتوي على نسبة عالية من مواد غذائية غنية ببدائل السكر قد يصبح سببا في تطور أمراض خطيرة.

الكشف عن أفضل بدائل السكر
وقد أجرى الباحثون تجربة على القوارض المخبرية، حيث أعطوا للجرذان الفتية عدة أنواع من بدائل السكر، ما تسبب في اضطراب في الذاكرة وتغير في مناطق الدماغ.

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واتضح للباحثين، أن المواد المحلية تؤثر في عملية التمثيل الغذائي. لذلك يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وغيره من الأمراض الخطيرة.


ووفقا للباحثين فإن المواد المحلية التي يمكن ان تلحق ضررا بالجسم هي:-
- السكرين- الجسم لا يمتص السكرين. ولكن استخدامه بانتظام يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.


- الأسبارتام- يوجد بكمية كبيرة في المشروبات المحتوية على سعرات حرارية قليلة. ولا ينبغي بتاتا إضافته إلى الشاي. واستهلاكه بصورة منتظمة وخلال فترة طويلة يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الكبد والرئتين، ويؤدي إلى تلف في الدماغ.


- السيكلامات- هذه المادة المحلية محظورة في عدد من البلدان، لأنها تسبب قصور الكبد.


- أسيسلفام البوتاسيوم- تستخدم هذه المادة في تحلية المشروبات الغازية، مع أنها تعتبر مادة مسرطنة.


- الزيليتول- (Xylitol) تحتوي هذه المادة المُحلّية على نسبة عالية من السعرات الحرارية. ويمكن أن تسبب اضطرابا في عملية التمثيل الغذائي.


وينصح الباحثون بعدم استخدام منتجات غذائية محتوية على هذه المواد واختيار مواد بديلة.

 

روسيا اليوم

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