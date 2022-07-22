الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الجمعة، 22-07-2022 10:57 ص

عارض يدل على الإصابة بسرطان الأمعاء

سرطان


الوكيل الإخباري - يعني سرطان الأمعاء أن المرض بدأ في الأمعاء الغليظة (القولون) والممر الخلفي (المستقيم). وعادة ما تكون العلامات الشائعة في المراحل المبكرة ملحوظة عند الذهاب إلى المرحاض.

اضافة اعلان


ومع ذلك، هناك أعراض أخرى تظهر أن لديك شكلا متقدما من المرض.


وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "اكتشاف إصابتك بسرطان متقدم يمكن أن يكون بمثابة صدمة. من الطبيعي أن تشعر بعدم اليقين والقلق وأن لا تكون قادرا على التفكير في أي شيء آخر".


وقد يعني أحد الأعراض، انتشار السرطان، وهو وجود سعال مستمر يكون "غالبا أسوأ في الليل". وهذا مؤشر على أنه وصل إلى الرئتين.


وفي هذه الحالة، قد تعاني أيضا من ضيق التنفس والتهابات الصدر المستمرة وسعال الدم وتراكم السوائل بين جدار الصدر والرئة (الانصباب الجنبي).


ويعتمد علاج سرطان الرئة الثانوي على "عدد من العوامل" مثل نوع السرطان الأولي، وأي علاج سبق لك تناوله، وما إذا كان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.
وتشمل بعض العلاجات المتوفرة ما يلي:


• العلاج الكيميائي.
• العلاج بالهرمونات.
• أدوية السرطان الموجهة.
• العلاج المناعي.
• العلاج الإشعاعي.
• جراحة.
• الاجتثاث - استخدام الحرارة أو البرودة لقتل الخلايا السرطانية.


ويمكن أن تتمثل الأعراض العامة لسرطان الأمعاء المتقدم في الشعور بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة وقلة الشهية. وإذا انتشر إلى الرئتين، فقد تلاحظ:


• عدم الراحة أو الألم في الجانب الأيمن من بطنك.

• الشعور بالمرض.
• ضعف الشهية وفقدان الوزن.
• انتفاخ البطن (يسمى الاستسقاء).
• اصفرار الجلد (اليرقان).
• حكة في الجلد.


أو إذا انتشر إلى العظام، فقد تواجه:


• وجعا أو ألما في العظام المصابة.
• ضعفا في العظام.
• التعب.
• الشعور بالغثيان.
• الإمساك.
• التهيج.
• العطش.
• الارتباك.


ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء يعتمد على العديد من الأشياء بما في ذلك عوامل العمر والوراثة ونمط الحياة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_3_6_15_1_17_878

طرق منزلية للتخلص من ألم أضراس العقل

causes-of-tongue-fungi

أسباب فطريات اللسان

173-231807-diet-drinks-damage-2

مشروبات الدايت.. أضرار تبدأ بالأسنان ولا تنتهي بالخرف

6845721-924143545

أسباب وراء الشعور بضيق التنفس

2021_3_23_23_28_20_938

نصائح قبل تركيب تقويم الأسنان

علاج-الثآليل-في-الرقبة-وأسباب-ظهورها-وكيفية-الوقاية-من-الإصابة

أسباب ظهور الثآليل في الرقبة وطرق العلاج

أخبار متعلقة
58654824aee3fd27a706a30970110731

ما علاقة نقص فيتامين (د) بتطور مرض السرطان وانتشاره؟

maxresdefault

بعض المعجنات يمكن أن تسبب السرطان

4202223142925935462106

دراسة: فصيلة الدم تؤثر مباشرة على فرص الإصابة بـ السرطان

dd388f47-5ceb-4330-9896-ca8745b950b2

هذه الأطعمة تبقيكِ بعيدة عن السرطان

cells-17886

تغييرات صامتة قد تدل على السرطان ينبغي فحصها في أقرب وقت ممكن

2019_11_5_13_58_7_75

بديلة للأدوية.. فواكة وخضروات غنية بالفوليك أسيد