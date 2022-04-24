عالجوا انتفاخ القولون العصبي بهذه الطريقة في رمضان

الوكيل الإخباري - ينظر إلى مرض متلازمة القولون العصبي بأنه مرض العصر، كونه من بين الأمراض الأكثر شيوعاً بين الناس، بسبب ارتباطه بنمط الحياة السريع في كل شيء.

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وتضيف خبيرة التغذية، لقاء خطاب، أن 50% من المصابين بالقولون العصبي، يعانون أيضاً من الضغوط النفسية، و10% يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وتتوزع بقية الأسباب ما بين: الوراثة، الأدوية، حساسية الغذاء، الالتهابات، العمليات الجراحية، وأسباب كثيرة لا نجد لها سبباً واضحاً.



وتشير خطاب إلى أن معظم الحالات تشعر بألم في البطن (عادة يتحسن بعد التغوط)، وغازات مع انتفاخ، والإحساس بإخلاء غير كامل للقولون، وألم في المستقيم، ومخاط في البراز، وقد يعاني البعض من إمساك، والآخرون من إسهال، وقد تمتد الأعراض عند البعض لتشمل أجهزة أخرى للجسم.

وتنصح خطاب للسيطرة على آلام القولون، باتباع ما يلي:



تناول وجبات صغيرة متعددة: في الأحوال العادية ينصح بتناول الطعام كل 2-3 ساعات، لكن في رمضان يمكن تناول الطعام كل ساعتين مع عدم وجود وجبة كبيرة حتى في الإفطار والسحور، بل تقسم كل وجبة بحيث تؤكل على 3-2 مرات.

الحلوى الشرقية مثل الكنافة والقطايف وغيرها تزيد الأعراض خاصة الغازات والانتفاخ، وبالتالي ضيق النفس، وقد تسبب الإسهال، فينصح بالإقلال منها، وتكفي قطعة صغيرة 2-3 مرات أسبوعياً.

والعصائر المحلاة فى رمضان مشكلة أخرى، فهي - مثل الحلويات - تفاقم الأعراض، واحرص على شرب العصائر دون سكر سواء الأعشاب (الكركديه.. التمرهندي) أو الفاكهة، وفي كل الأحوال ثمار الفاكهة أفضل من العصير.

زد من الألياف في نظامك الغذائي، لكن افعل ذلك تدريجياً (مثل: القمح الكامل والنخالة والشوفان والأرز البني والبذور والمكسرات والفواكه والخضراوات الطازجة).

اشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء، بالإضافة إلى المشروبات الطبيعية الأخرى.

قلل من تناول الشاي والقهوة بحيث يكون مجموعهما أقل من 3 مرات في اليوم، ومرتين في رمضان.

تجنب الأطعمة المقلية والأطعمة المحضرة بالدهون المهدرجة تماماً.

امتنع عن المواد الحافظة والملونات والمنكهات تماماً.

تجنب المحليات الاصطناعية، خاصة السوربيتول المنتشر في الحلويات الخالية من السكر والعلكة والمشروبات.

امتنع عن المشروبات الغازية.

زهرة الخليج