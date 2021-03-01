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الإثنين، 01-03-2021 04:13 م

عالم فيروسات يتحدث عن طريقة سهلة للحماية من فيروس الروتا

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الوكيل الاخباري - شرح عالم الفيروسات، أليكسي أغرانوفسكي، لقناة "زفيزدا" الروسية كيف يمكنك حماية نفسك من عدوى الفيروس العجلي أو "الروتا"، هذا المرض، على الرغم من كونه مزعجًا، إلا أنه لا يشكل خطرًا كبيرًا.

وقال الخبير: "ينتقل فيروس الروتا بطريقة مختلفة تمامًا عن العوامل المسببة لأمراض الجهاز التنفسي الحادة".

وبحسب الخبير يمكن أن تصاب بهذا المرض عن طريق الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشكل خطرًا على البشر إذا تم وضع الأيدي غير المغسولة في الفم.

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كما أشار أغرانوفسكي، إلى أن الالتزام بتدابير النظافة الأساسية سيساعد في الحماية من هذا الفيروس. كما أكد أن فيروس الروتا بشكل عام، على الرغم من كونه مزعجًا، إلا أنه لا يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة.

وقال عالم الفيروسات "إنه قليل الخطورة"، مضيفا أنه في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة، فإن الفيروس العجلي لا ينتقل بالضرورة إلى شخص آخر.

 

سبوتنيك

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