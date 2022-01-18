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الثلاثاء، 18-01-2022 04:10 م

عدم تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة يعرض الجسم لهذه الأمراض

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الوكيل الإخباري - يؤكد أطباء الأسنان على ضرورة تنظيف الأسنان يومياً من مرتين إلى ثلاثة مرات، وذلك حفاظاً على صحة الفم، وما به من أسنان ولسان ولثة، إلا أن الدراسات الطبية أكدت على تنظيف الأسنان لما هو أكثر من ذلك، حيث أن إهمال نظافة الأسنان أو حتى الخطأ في تنظيفها خطر على الصحة العامة ككل، كما في التالي.

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أهمية تنظيف الأسنان:
أكدت دراسة حديثة من جامعة هارفارد أن خطأ واحداً في نظافة الفم يمكن أن يزيد من فرصة الإصابة بالسرطان، وهو عدم تنظيف الأسنان بشكل جيد يساعد في التخلص من بقايا الأطعمة في الفم، وذلك لأن تراكم الأطعمة يسبب التهاب اللثة الذي يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوعين من السرطان.

 

أضرار عدم تنظيف الأسنان:

 

شملت الدراسة حوالي 150 ألف رجل وامرأة خضعوا لفحوصات طبية متعددة، حيث تم متابعة حالتهم الصحية لثمانية وعشرين عاماً.


وكشفت أن أولئك الذين عانوا من التهاب اللثة لديهم مخاطر أعلى بنسبة 43% للإصابة بسرطان المريء و52% أعلى من خطر الإصابة بسرطان المعدة من أولئك الذين لديهم لثة طبيعية.


ولتجنب الإصابة، توصي جمعية طب الأسنان الأميركية بتنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يومياً، والتنظيف بالخيط مرة واحدة على الأقل، واستخدام غسول الفم من وقت إلى آخر، ومراجعة طبيب الأسنان بانتظام، والتنظيف الاحترافي الجيد، وكذلك من المهم استخدام معجون أسنان طبي واستخدام فرشاة أسنان ناعمة، وتبديلها كل ستة أشهر من الاستخدام المتكرر لضمان فعاليتها في التنظيف.

 

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