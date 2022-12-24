السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 24-12-2022 11:55 ص

عرض مرضي يكشف الاصابة بسرطان المثانة

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الوكيل الإخباري-هل لاحظت دمًا في البول؟ أوضحت وزارة الصحة القطرية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، أن هذه واحدة من الأعراض العديدة لسرطان المثانة.

وكشفت وزارة الصحة القطرية عن أعراض أخرى قد تكون سبب إصابتك بسرطان المثانة.. ما أبرزها؟

الشعور بالحاجة المُلّحة لتفريغ المثانة من البول
الشعور بالألم عند تفريغ المثانة من البول
الشعور بألم أسفل الظهر، خصوصًا من جانب واحد من الجسم
فقدان الشهية للطعام
التناقص غير المبرّر لوزن الجسم
تورّم القدمين
الشعور بألم في العظام

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سي ان ان

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