عصير سحري يقوي مناعة الجسم من خطر كورونا

الوكيل الإخباري- كشفت مجلة متخصصة بالطب والأعشاب الطبية والتغذية عن طريقة تحضير عصير بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل، يقوي مناعة الجسم، ويقي الأفراد من نزلات البرد الشديدة ويساعد في تقوية مناعته لإبعاد خطر فيروس كورونا المستجد خلال فصل الشتاء.

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وأشاروا الباحثون إلى أن "هذا العصير يقدم كميات كبيرة من فيتامين (سي) الضروري والمهم خلال فترة الشتاء والبرد القارس، خصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا"، بحسب مجلة "فود ندتيف".



وأكد الخبراء أن هذا العصير أصبح من العناصر الضرورية في الوقت الحالي بسبب قدرته الكبيرة على تقوية الجهاز المناعي، مشيرين الى أن عام 2020 هو بمثابة "جرس إنذار" لأننا أهملنا صحتنا لفترة طويلة جدا، وأنه في الوقت الحالي "لا مجال لارتكاب خطأ" جديد، خصوصا فيما يخص نظامنا الغذائي، وأن المناعة لا تبنى في يوم واحد، لكنها تحتاج إلى جهود متراكمة.



ونشرت المجلة وصفتها الخاصة التي تطلق عليها اسم "عصير المناعة" لاحتوائه على عدد العناصر الرئيسية الضرورية جدا للجسم وهو عبارة عن مزيج بين البرتقال والجزر والكزبرة.



ويتكون العصير من برتقال عدد 2 وأغصان من الكزبرة الخضراء المغسولة عدد 2، وقطعة جزر مبروشة بشكل خشن وملعقة صغيرة من عصير الليمون.



ويقدم هذا المزيج كمية كبيرة من فيتامين "سي" وهو مضاد أكسدة قوي جدا، يحافظ ويقوي المناعة، ويساعد ايضا على محاربة نشاط الجذور الحرة الخطير الذي يسبب الإجهاد والتعب، مما يتسبب في شيخوخة الخلايا المبكرة، وقد يؤدي إلى ضعف المناعة.

المصدر: لها



