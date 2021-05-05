عصير طبيعي يعالج ضربة الشمس فورا

الوكيل الاخباري - تزداد حالات التعرض لضربة الشمس بالتزامن مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، ما يتطلب علاجا فوريا تفاديا لحدوث مضاعفات خطيرة.

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وعرض موقع "Boldsky" تقريرا أكد أن عصير المانجو الخام أو ما يعرف باسم "Aam panna" له دور فعال في علاج آثار ضربة الشمس وإنقاذ الإنسان من مضاعفاتها.



وسرد الموقع أسبابا جعلت هذا العصير الصيفي المنعش علاجا فوريا لضربة الشمس، نذكرها فيما يلي:



- خفض درجة حرارة الجسم:

يساعد المانجو الخام في خفض درجة حرارة الجسم التي قد تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية بسبب ضربة الشمس. تؤثر درجة حرارة الجسم المرتفعة أيضًا على الدماغ وتسبب نوبات صرع في الدماغ.



- علاج الضعف والشعور بالدوار:

تؤدي ضربة الشمس إلى ضعف الجسم بسبب الجفاف المفرط، ويساعد عصير المانجو الخام في ترطيب الجسم ويزيد من توازن المنحل بالكهرباء وبالتالي علاج الضعف في الجسم، وما ينتج عنه من شعور بالدوار.

- الوقاية من التشنجات العضلية:

حيث تؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم وجفافه إلى حدوث تشنجات وشد عضلي خاصة خلال ساعات الليل، ويعمل عصير المانجو الخام على استرخاء العضلات وتجنب مثل هذه التشنجات.



- يبرد الجسم:

يمتلئ هذا المشروب المرطب بالإلكتروليتات، ومن خلال تناول هذا المشروب فإنه يبرد الجسم، والذي غالبًا ما يصاب بارتفاع في درجة الحرارة بسبب ضربة الشمس.



- خفض ضربات القلب:

عصير المانجو الخام غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم ومضاد أكسدة فريد يسمى مانجيفيرين الذي يساعد في خفض معدل ضربات القلب وبالتالي يحسن وظائف القلب.



- تخفيف الصداع:

يعد الصداع أحد أبرز أعراض ضربة الشمس، إلا أن عصير المانجو الخام يساعد على تخفيف حدة آلام الرأس الناتج عن الجفاف وزيادة درجة حرارة الجسم.

سبوتنيك