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الأحد، 05-06-2022 04:00 م

علاجات طبيعية لأيدي ناعمة ومرطبة

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الوكيل الإخباري - بغسل يديك عدة مرات على مدار اليوم، قد تفقد يديك النعومة حتى مع استخدام المرطب المنتظم.

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وهذه أهم النصائح للحصول على ليونة ونعومة اليدين : 

 

1- مقشر القهوة المطحونة : ما عليك سوى إعادة تدوير القهوة المطحونة التي تم إزالتها من آلة صنع القهوة واستخدامها لفرك يديك معًا برفق. بعد دقيقة أو دقيقتين، يجب شطف اليدين جيدًا بالماء النظيف.

 

2- حمام الخل الأبيض : املئي وعاءً بماء فاتر ، أضيفي ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ثم انقع يديك لمدة 5 دقائق. للحصول على أفضل النتائج، يجب تكرار هذا الروتين الصغير 6 أيام متتالية.

 

3- ماسك العسل : لا يتطلب هذا القناع أكثر من ملعقة صغيرة من العسل لتدليك اليدين برفق لمدة 5 إلى 10 دقائق.


4- مقشر السكر : يتكون هذا العلاج من خلط ملعقة كبيرة من السكر الأبيض مع عصير الليمون ، وفرك اليدين برفق بالمزيج لمدة 5 دقائق ثم الشطف بالماء الفاتر.

 

صحتي 

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