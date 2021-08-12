علاجات مختلفة لحساسية الغذاء

الوكيل الإخباري - حساسية الغذاء هي رد فعل من جهاز المناعة بعد تناول طعام معين، ويمكن لأي كمية، ولو صغيرة من الغذاء المسبب للحساسية، أن تحفز ظهور علامات وأعراض قد تكون خطيرة وقاتلة.

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علاج حساسية الطعام :



أولاً: علاجات مستخدمة حالياً

- تجنب الأطعمة التي تسبب التحسس

هي الطريقة الوحيدة لتجنب حدوث تفاعل الحساسية.

- مضادات الهستامين

تساعد مضادات الهستامين في تخفيف الأعراض بالنسبة لتفاعلات الحساسية الطفيفة، ولكنها لا تعالج تفاعلات الحساسية الحادة.

- حقن الأدرينالين لعلاج فرط التحسس

تعالج حالة فرط التحسس في الطوارئ بحقن الأدرينالين، ويمكن إذا كنت تعاني من هذه الحالة فقد تحمل معك المحقن الآلي للأدرينالين.

ثانياً: علاجات تحت التجريب والدراسة

وهناك نوعان من العلاج يخضعان للدراسة، وهما:

- العلاج المضاد للجلوبولين المناعي

ويخضع هذا الدواء حاليا للدراسة من أجل علاج الربو التحسسي وحساسية الغذاء، ومع ذلك، لا يزال هذا العلاج يعد علاجًا تجريبيًا.

- العلاج المناعي بالفم

هذا العلاج مازال تحت الدراسة، حيث يفكر العلماء في إعطاء المصاب جرعات صغيرة جداً من الطعام الذي يسبب التحسس، ثم تزيد الجرعة تدريجيًا، ولكن يلزم إجراء المزيد من الأبحاث لضمان أمان العلاج.

ثالثاً: علاجات وتدابير أخرى



- افحص ملصقات الطعام جيداً

داوم على قراءة ملصقات الأغذية للتأكد من عدم احتوائها على أي عنصر يسبب لك الحساسية، وافحص الملصق حتى إذا كنت تعتقد أنك تعرف العناصر التي يحتوي عليها هذا الطعام. ففي بعض الأحيان تتغير المكونات.

لا توافق على أي طعام تشك فيه



- العلاجات بالأعشاب

أظهرت نسبة صغيرة من الدراسات حول العلاجات بالأعشاب بعض الفائدة في تخفيف الأعراض والوقاية من الإصابة بفرط الحساسية؛ فإذا كنت تتناول علاجًا عشبيًا، فتأكد من إخبار الطبيب بذلك.



- العلاج بالإبر الصينية

هناك القليل من الأبحاث حول علاج حساسية الغذاء بالإبر الصينية ولم تظهر الدراسات التي أجريت فائدة واضحة لهذه الأساليب العلاجية، وإذا قررت أن تجرّب أيًا من هذه العلاجات، فتأكد أنك تتعامل مع مقدم خدمة خبير ومعتمد.



- أحصل على الدعم

يمكن أن تمثل حساسية الغذاء تحديًا ومصدر قلق مستمر، ووجود مصدر موثوق للمعلومات وإتاحة الفرصة لمناقشة الحالة مع الآخرين الذين يشاركونك مخاوفك يمثل عنصرًا مساعدًا للغاية.

المصدر - صحتك