علاجات منزلية بسيطة لاحتقان الأنف وفقدان حاسة الشم

الوكيل الاخباري - في موسم الشتاء يعاني الكثيرون من مشاكل في الجهاز التنفسي كما من التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الحلق، حيث تسبّب الانفلونزا أحياناً فقدان حاسة الشم. ومن أجل استعادتها من الممكن الاعتماد على بعض الوصفات المنزلية، ومنها:

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- زيت الخروع:

يحتوي على عدد كبير من مضادات الأكسدة الفعالة المحارِبة للميكروبات، وعلى حمض ريسينوليك الذي يساعد في محاربة العدوى الموسمية.



- الثوم:

رغم أن منظّمة الصحة العالمية أشارت إلى أن الثوم لا يحارب فيروس كورونا المستجد، فقد أثبتت الأبحاث قدرته على مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا. والسبب لاحتوائه على خصائص مضادة للجراثيم. ولهذا يمكن الاعتماد عليه في علاج انسداد الأنف وفقدان حاسة الشم.



- الزنجبيل:

يحتوي على مكونات يمكنها تخفيف السعال ونزلات البرد. كما يمكن الاستعانة به لحلّ مشكلة فقدان حاسة الشم.



- الفلفل الحار:

من المعروف أنه يحتوي على مادة الكابسيسين التي تعمل على تخفيف احتقان الأنف والحد من الألم والالتهاب.



- عصير الليمون:

من الممكن الاستفادة منه أيضاً من أجل مكافحة نزلات البرد. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات تساهم في علاج مشكلة فقدان حاسّتَي الشم والتذوق.

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