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الخميس، 18-03-2021 09:21 م

علاجات منزلية لتجنب البرد والسعال أثناء تغيير الفصول

علاج-الحساسية-الصدرية


الوكيل الاخباري - معظمنا يخشى الإصابة بالمرض خاصة في فترة تغيير فصول السنة ما بين الشتاء والصيف، وبالأخص الإصابة بنزلات البرد والسعال.

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ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من العلاجات المنزلية، التي يمكنها أن تحميك من الإصابة بنزلات البرد والسعال والكحة الشديدين في فترات تغيير فصول السنة.

 

وجاءت تلك العلاجات المنزلية الفعالة على النحو التالي:
1- ابق رطبا:
لا نشعر بالعطش كثيرًا في الشتاء مقارنة بالصيف. لكن من المهم جدًا أن تبقى رطبًا خلال هذا الموسم.
وتأكد من شرب الكثير من الماء حتى يطرد كل السموم ويحافظ على صحتك ومناعتك ضد الأمراض.
واشرب أكبر عدد ممكن من السوائل، واحتفظ دائمًا بزجاجة ماء معك.
وتجنب المشروبات التي تجرد الماء من نظامك وتجعلك تشعر بالجفاف.


2- البخار:
تأكد من طريقة استنشاق البخار مرة أو مرتين كل أسبوع.
ويعمل استنشاق البخار على تنظيف مجرى الأنف والجهاز التنفسي وإبعادك عن البرد والاحتقان.
ويساعد البخار أيضًا جسمك على محاربة أي فيروسات أو بكتيريا موجودة في جسمك قد تؤدي إلى إصابتك بالمرض.


3- تناول الأطعمة التي لها خصائص طبية:
العناية بنظامك الغذائي أمر مهم للغاية. يحافظ تناول نظام غذائي متوازن على صحتك ونشاطك.
هناك أطعمة معينة مثل الكركم والعسل لها خصائص طبية، ويمكن أن تمنع عنك الإصابة بالمرض.

ويمكنك تناول الكركم مع الحليب الدافئ للحصول على أفضل النتائج. الكركم معالج طبيعي ولن يجعلك تمرض.
ويمكن تناول العسل إما مباشرة أو خلطه بالماء الدافئ للحصول على أفضل النتائج.


4- أضف التوابل إلى طعامك:
تقلل البهارات الالتهابات التي يسببها البرد والسعال. أضف التوابل مثل الكركم والزنجبيل والثوم والقرفة والقرنفل والفلفل إلى طعامك لتجنب أي نوع من أنواع البرد.


5- خذ قسطًا من الراحة:
لا ترهق جسمك لأنه قد يجعلك تمرض. ضع في اعتبارك أن الراحة مهمة لعيش حياة صحية.
وتأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم في الليل والحفاظ على نشاطك أثناء النهار، حتى لا تترك لديك فرصة للإصابة بالمرض على الإطلاق.

 

سبوتنيك

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