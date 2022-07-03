الوكيل الإخباري - يتكوّن العمود الفقري من 24 عظمة تسمى فقرات، وبعض الفقرات مبطنة بأقراص ناعمة مصنوعة من مادة تشبه الهلام، حيث تسمح هذه الأقراص بتحريك العمود الفقري والانحناء. ولكن إذا بدأ قرص بين فقرتين بالانزلاق من مكانه، فقد يؤدي إلى تهيج الأعصاب المحيطة ويسبب ألماً شديداً، وتسمى هذه الحالة الانزلاق الغضروفي.

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يمكن أن تساهم عدة عوامل في الإصابة بالانزلاق الغضروفي، بما في ذلك:



- الشيخوخة.

- الوزن الزائد.

- الحركات المتكررة.

- الإجهاد المفاجئ من الرفع أو الالتواء غير الصحيح.

علاجات منزلية لتخفيف آلام القرص الغضروفي



- استريحي لمدة يوم إلى ثلاثة أيام إذا كان الألم شديداً، ولكن من المهم تجنّب فترات الراحة الطويلة في الفراش لمنع التيبس.

- تناولي مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية، مثل إيبوبروفين أو أسيتامينوفين.

- ضعي الحرارة أو الثلج على المنطقة المصابة بالألم.

سيدتي

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