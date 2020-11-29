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الأحد، 29-11-2020 11:09 ص

علاجات منزلية للتخلص من السعال

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الوكيل الإخباري _ يعد السعال من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص وتعد كـ ردة فعل طبيعية لشيء ما يثير تهيج الحلق  ، ولكنه يكون مزعجا في بعض الاحيان ، حيث يمكن علاج السعال بـ5 طرق طبيعية ، ابرزها :

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العسل
يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للميكروبات والالتهابات الموجودة في العسل في تهدئة التهاب الحلق.


غرغرة المياه المالحة
يمكن لغرغرة المياه المالحة أن تهدئ حكة الحلق وتقلل من تراكم المخاط في الرئتين والممرات الأنفية.


الزنجبيل
يمكن للخصائص المضادة للالتهابات في الزنجبيل إرخاء الأغشية في الشعب الهوائية وتقليل مشكلة السعال.


النعناع
يحتوي النعناع على مركب يسمى المنثول. والذي يمكنه تخدير النهايات العصبية في الحلق التي تتهيج بسبب السعال.


زيت الأوكالبتوس
يمكن أن يساعد زيت الأوكالبتوس العطري أيضاً على تهدئة وشفاء التهابات الشعب الهوائية.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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