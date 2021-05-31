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الإثنين، 31-05-2021 10:59 ص

علاجات منزلية للتخلص من انتفاخ البطن

انتفاخ_البطن


الوكيل الإخباري _ يعاني الكثير من الاشخاص من مشكلة انتفاخ البطن، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي ولا سيما الغازات أو انتفاخ البطن الذي يعود لأسباب كثيرة ، ابرزها :

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عسر الهضم


الإمساك


قرحة المعدة

 

الإفراط في تناول الطعام

 

الغازات


وهناك الكثير من الأدوية التي تساعد على التخلص من النفخة الا انه من الأفضل تفاديها من خلال اللجوء إلى علاجات منزلية، ابرز هذه العلاجات :


القرفة
تحتوي القرفة على العديد من المواد المهدئة للجهاز الهضمي لذلك يتم استخدامها كعلاج فعال لمشكلة انتفاخ البطن والغازات.


النعناع
من أهم العلاجات الطبيعية في علاج النفخة وأغلب مشاكل الجهاز الهضمي غير أنها تحسن المزاج.


الشمرا (الشومر)
تساعد الشمرا على التخلص من النفخة والغازات.


اليانسون
من أهم العلاجات المنزلية الفعالة للتخلص من النفخة بفضل خصائصه المهدئة التي تريح المعدة وتخفف من الانتفاخ.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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