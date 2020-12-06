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الأحد، 06-12-2020 12:30 م

علاجات منزلية للتخلّص من مشكلة الشخير نهائيًّا

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الوكيل الإخباري _ يعد الشخير من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص حيث تعد امرا مزعجا لك ولجميع من حولك، ويحدث هذا الاضطراب ويتطور بسبب عدة عوامل ابرزها الحساسية، مشاكل في الأنف والجيوب الأنفية، وهناك بعض العلاجات الطبيعية المفيدة لعلاجه :

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شرب الماء

يساعد شرب كمية كافية من الماء في إزالة المخاط والتخفيف من الاحتقان


النوم الكافي

ينصح بأخذ قسط كاف من النوم لتجنب الشخير، وذلك لأن الشخير يحدث بسهولة بسبب النوم المضطرب.

استخدام بخاخ الأنف

الاحتقان هو سبب رئيسي للشخير، لذلك يمكن أن تساعدك بخاخات الأنف مثل أوتريفين في علاجه مما قد يوقف الشخير.

 

تناول الثوم

يساعد تناول الثوم في تطهير الأغشية المخاطية ومنع تراكم المخاط. مما يسهم بشكل كبير في الحد من الشخير.


شاي الزنجبيل والعسل

يحتوي شاي الزنجبيل والعسل على العديد من الخصائص المفيدة. ويساعدك في الحصول على نوم جيد في الليل.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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