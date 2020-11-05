علاجات منزلية للحد من التهابات الجسم

الوكيل الاخباري - من المعروف أن الالتهابات تنجم عن رد فعل جهاز المناعة في مواجهة الجراثيم والفيروسات والأجسام الغريبة، لكن يمكن محاربة ذلك من خلال الاعتماد على بعض العلاجات المنزلية، ومنها الكركم، فهو أفضل العلاجات لأنه يحتوي على مادة الكركمين التي تساهم في محاربة الالتهابات بطريقة فعالة، كما يساعد على الحد من تأثير أمراض مختلفة مثل التهاب الأمعاء والتهاب البنكرياس والتهاب المفاصل.

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ومن أجل علاج الالتهابات، من الممكن أيضاً الاعتماد على تناول الخضار التي تحتوي على نسبة مهمة من المغنيزيوم، وأبرزها السبانخ.



ويشير الخبراء إلى أهمية ممارسة التمارين الرياضية، حيث أفادت دراسة بأن القيام بالنشاط البدني لمدة 20 دقيقة يساهم في الحد من الالتهابات.



ومن أبرز النصائح التي يجب اتّباعها، الحد من الشعور بالتوتر والعصبية، حيث أشارت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتفاعلون مع الأحداث بشكل قوي يعانون زيادةً في إنتاج بروتين الإنترلوكين 6 الذي يسبّب الالتهابات في الجسم. كذلك يزيد التوتر ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ما يُجهد الأوعية الدموية ويُطيل مع مرور الوقت أمد الالتهاب.

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