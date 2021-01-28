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الخميس، 28-01-2021 03:11 م

علاجا طبيعيا يساعدك على التخلص من القشرة نهائياً

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الوكيل الإخباري _ تعد القشرة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، حيث تنتج فروة الرأس كمية معينة من القشرة عندما تموت الخلايا ومن ثم تتساقط ويتم استبدالها بالخلايا الجديدة، الا ان هذه الكمية قد تزيد عن الحد الطبيعي مما يعد الامر مزعجا لدى البعض، وهناك علاجا طبيعيا يساعدك على التخلص من القشرة :

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ويعد خلّ التفاح  الحل الانسب للتخلص من القشرة ، حيث يعمل على تنظّف مسام الشعر، ويوازن درجة الحموضة في فروة الرأس، مما يقلل من فرصة تكاثر الفطريات المسببة للقشرة.

طريقة الاستعمال:
مزج ملعقتين كبيرتين من خلّ التفاح مع الماء.
وضع المحلول على فروة الرأس، وتدليكه، وتركه مدّة 5 دقائق.
غسل الشعر بالماء الدافئ. تكرار العمليّة (2-3) مرات أسبوعيّاً.

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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