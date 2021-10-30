علاج أعراض التوتر المزمن

الوكيل الإخباري - التوتر حالة قلق تصيب المرء عند الخوف أو العصبية أو حين مواجهة صعوبات عائلية معينة أو عملية أو اقتصادية أو غير ذلك. ويؤدي القلق المزمن إلى مجموعة من الأعراض الجسدية، منها آلام المعدة.

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توجد بعض الأعراض الشائعة لمرض التوتر المزمن، لعل أبرزها:

- آلام في المعدة والأمعاء المصحوبة بمغص؛ فالجهاز الهضمي حساس جداً ويتجاوب عادة مع الإنفعالات العصبية للمرء.

أما العلاج فيكون بتناول الغذاء الصحي والسليم كي تتمكن الأمعاء الدقيقة من القيام بعملها بصورة طبيعية. ويفضل تناول البطاطس والمعكرونة والابتعاد عن اللحوم والسكريات في هذه المرحلة. وفي حال الألم المستمر، من الضروري مراجعة الطبيب المختص.

- رعشة العينين تسببها حالة التوتر، كون الشخص المتوتر يحاول الإمساك برأسه، فيتسبب ذلك بخلل في عمل عضلات الوجه، الأر الذي يسببرعشة العينين.

علاج هذا العارض عادة يكون بالإسترخاء والتخلي عن أسباب القلق.

- الهربس، وهي عبارة عن قروح تظهر على محيط الفم وفي الوجه، وتكون مُعدية. والسبب الرئيس لظهور الهربس هو فيروس الهربس الذي يبقى خامداً في الجسم لفترات طويلة بعد أن يسيطر عليه جهاز المناعة. لكن التوتر يؤثر سلباً على جهاز المناعة ويُضعفه، مما يسمح للهربس بالظهور.

علاج الهربس يكمن بتناول مكملات الفيتامين سي C أو الأغذية الغنية به مثل الحمضيات والكيوي، التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، فيسيطر بدوره على الهربس. ويمكن استخدام بعض المراهم المتوفرة في الصيدليات والتي تمنع إنتشار الهربس.



- السعال وعدم القدرة على الكلام؛ عند الإصابة بنوبة توتر، يؤدي ذلك إلى توتر الرقبة والفك الأسفل، فيتعرّض الشخص للسعال المفاجىء وربما عدم القدرة على الكلام.

العلاج يكون عبر مضغ العلك وشرب السوائل، كما محاولة الإسترخاء.

المصدر - سيدتي