السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

1022 إصابة و 12 وفاة جديدة بكورونا السبت

عون يدعو لحماية علاقات لبنان مع السعودية من تأثير المواقف الفردية

إيران تعلن أنها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة

إصابتان إثر إطلاق عيار ناري بمشاجرة في إربد

مخالفات سير غير منطقية في عمان

بلدية الزرقاء تستمر بتنفيذ حملة بسواعدنا

الحكومة: ضرورة الاخذ بالتوصيات الخاصة بحادثة الإطفاء الشامل في المملكة

الطاقة النيابية لـ الوكيل : طالبنا بتخفيض نسبة رفع أسعار المشتقات النفطية فقط

الأرصاد تحذر من طقس الأحد

وفيات السبت 2021/10/30

السبت، 30-10-2021 03:44 م

علاج أعراض التوتر المزمن

معلومات_عن_التوتر_العصبي


الوكيل الإخباري - التوتر حالة قلق تصيب المرء عند الخوف أو العصبية أو حين مواجهة صعوبات عائلية معينة أو عملية أو اقتصادية أو غير ذلك. ويؤدي القلق المزمن إلى مجموعة من الأعراض الجسدية، منها آلام المعدة.

اضافة اعلان

 

توجد بعض الأعراض الشائعة لمرض التوتر المزمن، لعل أبرزها:

 

- آلام في المعدة والأمعاء المصحوبة بمغص؛ فالجهاز الهضمي حساس جداً ويتجاوب عادة مع الإنفعالات العصبية للمرء.
أما العلاج فيكون بتناول الغذاء الصحي والسليم كي تتمكن الأمعاء الدقيقة من القيام بعملها بصورة طبيعية. ويفضل تناول البطاطس والمعكرونة والابتعاد عن اللحوم والسكريات في هذه المرحلة. وفي حال الألم المستمر، من الضروري مراجعة الطبيب المختص.

 

- رعشة العينين تسببها حالة التوتر، كون الشخص المتوتر يحاول الإمساك برأسه، فيتسبب ذلك بخلل في عمل عضلات الوجه، الأر الذي يسببرعشة العينين.
علاج هذا العارض عادة يكون بالإسترخاء والتخلي عن أسباب القلق.

 

- الهربس، وهي عبارة عن قروح تظهر على محيط الفم وفي الوجه، وتكون مُعدية. والسبب الرئيس لظهور الهربس هو فيروس الهربس الذي يبقى خامداً في الجسم لفترات طويلة بعد أن يسيطر عليه جهاز المناعة. لكن التوتر يؤثر سلباً على جهاز المناعة ويُضعفه، مما يسمح للهربس بالظهور.
علاج الهربس يكمن بتناول مكملات الفيتامين سي C أو الأغذية الغنية به مثل الحمضيات والكيوي، التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، فيسيطر بدوره على الهربس. ويمكن استخدام بعض المراهم المتوفرة في الصيدليات والتي تمنع إنتشار الهربس.

- السعال وعدم القدرة على الكلام؛ عند الإصابة بنوبة توتر، يؤدي ذلك إلى توتر الرقبة والفك الأسفل، فيتعرّض الشخص للسعال المفاجىء وربما عدم القدرة على الكلام.
العلاج يكون عبر مضغ العلك وشرب السوائل، كما محاولة الإسترخاء.

 

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
القراصيا

فوائد القراصيا المجففة

1602584094pQRtS

10 أطعمة ومشروبات تحارب سرطان الثدي

شرب المياه

4 مخاطر صحية لشرب الماء أثناء الوقوف

Fruit Spread

هل يقي تناول الفاكهة على معدة فارغة من السرطان؟

chia-pudding-recipe

بذرة تحول مياه الشرب لحارق دهون مثالي

617bf0cb4c59b70d1e38c3c4

طبيب أسنان: أساليب متداولة قد يكون لها تأثير مدمر على صحة فمك

أخبار متعلقة
a494b9ee-8e67-48b8-abee-f11aec961d9a_16x9_1200x676

أسرار لتقوية مناعتك طبيعيا