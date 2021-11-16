علاج الخوف والقلق بفعالية

الوكيل الإخباري - الخوف من أقوى المشاعر السلبية التي يشعر بها الإنسان؛ حيث يكون له تأثير قوي للغاية على العقل والجسم.

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والقلق هو كلمة نستخدمها للإشارة إلى بعض أنواع الخوف التي تتعلق عادة بفكرة وجود تهديد أو حدوث خطأ ما في المستقبل، وليس الآن.

يمكن أن يستمر الخوف والقلق لفترة قصيرة ثم يزولان، لكنهما قد يدومان أيضاً لفترة أطول، ويمكنك أن تصبحي أسيرة لهما، وفي بعض الحالات يمكنهما السيطرة على حياتك، مما يؤثر على قدرتك على الأكل، والنوم، والتركيز، والاستمتاع بالحياة.

1-مواجهة الخوف

إذا كنت تتجنبين دائماً المواقف التي تخيفك، فقد تتوقفين عن فعل الأشياء التي تريدينها أو تحتاجين إلى القيام بها، ولن تكوني قادرة على اختبار ما إذا كان الموقف دائماً سيئاً كما تتوقعين.

2-التعرف على النفس



حاولي معرفة المزيد عن خوفك أو قلقك، واحتفظي بمذكرات القلق أو سجلي الأفكار لتدوين وقت حدوثه وما يحدث.

3-ممارسة التمارين الرياضية

قومي بزيادة كمية التمارين التي تمارسينها؛ إذ تتطلب التمارين بعض التركيز، وهذا يمكن أن يبعد عقلك عن التفكير المستمر في خوفك وقلقك.

4-الاسترخاء

يمكن أن يساعدك تعلم تقنيات الاسترخاء في التعامل مع مشاعر الخوف العقلية والجسدية. ويمكنك أيضاً تجربة تعلم أشياء مثل اليوجا أو التأمل أو التدليك؛ للتخلص من مشاعر الخوف والقلق التي تسيطر عليك.

5-الطعام الصحي

تناولي الكثير من الفاكهة والخضروات، وحاولي تجنب تناول الكثير من السكر؛ إذ يمكن أن تؤدي زيادة السكر في الدم إلى الشعور بالقلق.

6-الانضمام إلى مجموعات الدعم

هذه المجموعات متاحة عبر الإنترنت، ويقوم بها أشخاص ومختصون لتشجيع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق على مشاركة تجاربهم، والتحدث معهم حول استراتيجيات التأقلم.



7-التحدث إلى طبيب نفسي

إذا كنت تشعرين بأن العلاج لا يعمل أو لديك أسئلة حول أدويتك، فاتصلي بطبيبك لمساعدتك في معرفة أفضل طريقة للمضي قدماً.

المصدر - سيدتي

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