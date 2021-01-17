الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 01:39 م

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

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الوكيل الإخباري _ يعد الصداع المفاجئ من اكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وعادة ما ينتج لعدة أسباب ومن أبرزها عدم النوم الكافي، أو عدم تناول الطعام الصحي،وتناول الكافين بكثرة، أو التعرض للضوضاء الشديد ، الا ان هناك بعض العلاجات المنزلية :

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الينسون
يساهم اليانسون في علاج الصداع وخاصة الصداع النصفي، وذلك من خلال توسع الأوعية الدموية في الرأس وتضغط على الأعصاب، وبالتالي يخفف الألم الناجم عن الضغط، وذلك لاحتوائه على مادة البارثينوليد التي تقلل الالتهاب والألم.


البابونج
يتضمن شاي البابونج على مركبات الفينولية، التي تساعد على تسكين الألم والتخلص من الصداع.


الكركم
يوصي الخبراء باستخدام الكركم كمشروب ساخن يومياً للتخلص من الالتهاب في الرأس التي تؤدي إلى الشعور بالصداع، كما أنه يحمي الجسم من البرد.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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