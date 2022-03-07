الوكيل الإخباري - تعاني المرأة الحامل من الانزعاج والألم خلال فترة الحمل ولعل ألم البطن والمعدة من أبرز الأمور المقلقة التي تشتكي منها الكثيرات، لذا جمعنا لك أبرز طرق علاج المغص للحامل في الشهر الثالث:



تتضمن طرق علاج المغص للحامل في الشهر الثالث وفي كل شهور الحمل ما يأتي:

اضافة اعلان

1. الاستلقاء والراحة

يمكن أن تفيد الراحة في تخفيف المغص وألم البطن الذي تشعر به الحامل طوال فترة الحمل، ويفضل أن تستلقي الحامل على إحدى جانبيها بدلًا عن ظهرها ويستحسن الاستلقاء على الجانب الأيسر إن أمكن ذلك.

2. التمارين

يعد ارتجاع المريء أحد أبرز مسببات المغص لدى الحامل، يمكن التحكم به عن طريق تجنب التغييرات السريعة في الحركات أو الوضعيات مع التحرك بشكل بطيء لضمان عدم تفاقم الألم، كما تساعد التمارين الخفيفة على تقوية عضلات البطن وارتخاء الأربطة المتشنجة لتخفيف الألم.

3. الكمادات الدافئة

قد تساعد الكمادات الدافئة في تخفيف تشنج العضلات والألم الذي يرافقها، لذا يتم تطبيق كمادة من الماء الدافئ على منطقة البطن للتخلص من المغص، كما يمكن أخذ حمام دافئ أو استخدام وسائد التدفئة، لكن يجب الانتباه إلى درجة الحرارة فالحرارة المرتفعة قد تشكل خطرًا على الجنين.



4. الألياف والسوائل

تناول الكمية المناسبة من الألياف والسوائل للتخلص من مشكلة الإمساك التي تعاني منها أغلب النساء الحوامل، ويمكن الحصول على الألياف من مصادر الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.



وهذه أبرز النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار:



1 - خففي من تناول الأطعمة الحمضية، واستخدمي مضادات الحموضة بعد استشارة الطبيب.

2 - قسمي الوجبات إلى وجبات أصغر وتناوليها على مدار اليوم.

3 - أكثري من شرب السوائل وتجنبي المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

4 - جربي الأطعمة قليلة الدهون.

5 - مارسي تمارين الإطالة وانحني ببطء إذا أردت الانحناء خاصة عند العطس حتى لا تشد عضلات البطن بشكل مفاجئ.

ويب طب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







